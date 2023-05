V boju za Evropo poraz Milana in Atalante

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Medtem ko je odločitev o prvaku Italije že odločena, pa ekipe bijejo hud spopad za mesta, ki vodijo v evropska tekmovanja. Tako sta si poraz privoščila AC Milan in Atalanta. Nogometaši Lazia pa so 35. krog italijanskega prvenstva odprli z neodločenim izidom proti Lecceju (2:2). S tem so zamudili priložnost za skok na drugo mesto razpredelnice, ki ga še naprej zaseda Juventus.