Milan po velikem preobratu do zmage na derbiju z Juventusom

V 31. krogu italijanskega prvenstva je Milan na velikem derbiju med najtrofejnejšima italijanskima kluboma po velikem preobratu ugnal vodilni Juventus. Milančani so zaostajali že z 0:2, a so na koncu slavili s 4:2. Razlika med vodilnim Juventusom in drugim Laziom tako ostaja sedem točk. Rimljani so namreč na uvodni tekmi kroga proti Lecceju Žana Majerja, ki se je vrnil v kader po poškodbi in je igral od 51. minute, izgubili z 1:2. Lazio je tako klonil še drugič zapored, Lecce pa je vknjižil pomembno zmago v boju za obstanek v ligi.