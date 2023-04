Napoli do tesne zmage, Lovrić zabil četrti gol

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Za uvod v 29. krog italijanskega prvenstva so bili v petek zvečer na delu trije izmed štirih najboljših klubov serie A. Vodilni Napoli se je po polomu proti Milanu prejšnji teden (0:4) pobral z zmago proti Lecceju (2:1) in se še za korak približal naslovu prvaka. Inter, spet brez Samirja Handanovića, je gostoval pri Salernitani, ki zaradi poškodbe še vedno ne more računati na pomoč Domna Črnigoja. Moštvi sta se razšli z 1:1. Tudi Milan se je moral zadovoljiti s točkom, proti Empoliju Petra Stojanovića ter Lea Štubljarja (Slovenca sta obsedela na klopi) je iztržil remi (0:0).

Slovenski reprezentant Sandi Lovrić je na svoji 28. tekmi v serie A zabil četrti gol. Z njim je na prvi sobotni tekmi 29. kroga Udinese na domačem stadionu povedel proti Monzi (18. minuta). Tako Lovrić kot Jaka Bijol sta začela v prvi postavi.

V soboto bo na sporedu še derbi med Juventusom in Laziom. Sampodrio slovenskega vratarja Martina Turka čaka obračun zadnjeuvrščenih ekip lige s Cremonesejem. Spezia Tia Cipota, ki po prihodu iz Mure še čaka na prvo tekmo, se bo srečala s Fiorentino.

Napoli do tesne zmage, Inter in Milan le do točke

Napoli se je po polomu v prejšnjem krogu vrnil na zmagovite tirnice. Foto: Guliver Image Inter je sicer zgodaj povedel, saj je že v šesti minuti zadel Robin Gosens. Točko je domačinom ob koncu dvoboja priboril nekdanji nogometaš Interja Antonio Candreva, ki je z desne strani ob robu igrišča bržkone želel poslati predložek pred vrata Andrea Onanaja, žoga pa je presenetila in preletela gostujočega vratarja in končala v vratih.

Vodilni Napoli pri Lecceju ni imel najlažjega dela, a je na koncu vseeno vpisal 24. zmago v sezoni. Z golom Giovannija Di Lorenza so Neapeljčani povedli v 18. minuti, v uvodu drugega polčasa pa je izenačil Federico Di Francesco. Dobrih deset minut kasneje so si domačini zadeli sami, ko je lastno mrežo zatresel Antonino Gallo. Napoli s 74 točkami varno ostaja na vrhu serie A. Drugi Lazio jih ima 55, a bo tekmo tega kroga odigral v soboto proti Juventusu, nato sledita milanska kluba Milan (52) in Inter (51).

Nogometaši Milana so z Empolijem Petra Stojanovića in Lovra Štubljarja, oba sta tekmo presedela, le remizirali brez golov. Milančani so povsem nadigrali nasprotnika, a svoje terenske moči niso mogli pretvoriti v zadetke. Ob koncu dvoboja je Olivier Giroud le zatresel mrežo Empolija, a je sodnik po ogledu Vara gol razveljavil zaradi igre z roko.

Italijansko prvenstvo, 29. krog:

Petek, 7. april:

Sobota, 8. april:

Lestvica: