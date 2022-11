Napoli slavil desetič zapored, Lovrić zadel za točko Udineseja

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Štirinajsti krog italijanske serie A sta odprla vodilni Napoli in 14. Empoli s slovenskim reprezentantom Petrom Stojanovićem. Neapeljčani so niz zmag podaljšali na 10 (2:0). Medtem je Udinese še šesto zaporedno tekmo ostal brez zmage. Proti Spezii je igral 1:1, svoj drugi gol sezone je zabil Sandi Lovrić. V torek zvečer igra še AC Milan.

Napoli zmaguje še naprej. Foto: Reuters Napoli je v preteklem krogu z 2:1 premagal Atalanto in se še okrepil na vrhu serie A. Zmaga z 2:0 v tokratnem 14. krogu nad Empolijem, za katerega je Petar Stojanović odigral vso tekmo, pa je njihova že 12. v sezoni (imajo še dva remija). Tako so zbrali že 38 točk. V Neaplju že sanjajo o prvem naslovu italijanskega prvaka po obdobju Diega Armanda Maradone. Za tokratno zmago se je sicer moral kar potruditi, gola sta v drugem polčasu dosegla Hirving Lozano z bele točke in Piotr Zielinski.

Po tekmi odsotnosti zaradi poškodbe se je na italijanske zelenice vrnil Sandi Lovrić in se trenerju oddolžil z golom za remi s Spezio 1:1. To je drugi sezonski gol za reprezentanta Slovenije, ki je bil na igrišču do 60. minute. Drugi Slovenec pri Udineseju Jaka Bijol je odigral vse srečanje.

Italijansko prvenstvo, 14. krog: Torek, 8. november:

Napoli : Empoli 2:0 (0:0)

Petar Stojanović (Empoli) je odigral vso tekmo, Lovra Štubljarja (Empoli) zaradi poškodbe ni bilo v kadru.

Spezia : Udinese

Sandi Lovrić (Udinese) je zabil gol in igral do 60. minute, Jaka Bijol (Udinese) je odigral vso tekmo.

20.45 Cremonese - AC Milan



Sreda, 9. november:

18.30 Lecce - Atalanta

18.30 Sassuolo - Roma

20.45 Fiorentina - Salernitana

20.45 Inter (Samir Handanović) - Bologna

20.45 Torino - Sampdoria

20.45 Lazio - Monza



Četrtek, 10. november:

18.30 Verona - Juventus

