Senzacionalni posli, ki bi jih lahko dočakali ta mesec

Philippe Coutinho: Liverpool – Barcelona (150 milijonov evrov)

Prestop, ki bi se kmalu zgodil že poleti, v zadnjih dneh spet buri domišljijo nogometnih navdušencev. Čeprav je pred letom dni pogodbo z Liverpoolom podaljšal do leta 2022, si Philippe Coutinho neizmerno želi prestopiti v Barcelono. Iz dneva v dan, pravzaprav iz ure v uro, so govorice o tem, da se bo za kar 150 milijonov evrov res preselil v Katalonijo, glasnejše.

Ni sicer najbolj logično, saj gre Barceloni, pri kateri se je po poškodbi vrnil Ousmane Dembele, v španskem prvenstvu odlično, medtem ko v ligi prvakov Coutinho v primeru prihoda ne bi imel pravice nastopa za Barcelono v drugem delu sezone, a šlo naj bi celo tako daleč, da je Brazilec s svojimi zastopniki vodilnim ljudem pri Liverpoolu zabičal, naj ga spustijo na Nou Camp. Če ne bodo odprli izhodnih vrat, ne bo treniral, naj bi še sporočil.

Zanimivo, na prvi tekmi Liverpoola v letošnjem letu ga ni bilo niti na klopi. Menda zaradi poškodbe, a marsikdo misli, da je ozadje zgodbe drugačno. Če bo iz Liverpoola res odšel že ta mesec, bodo na Anfieldu z njim mastno zaslužili. Pred štirimi leti so zanj milanskemu Interju, pri katerem si je garderobo delil s Samirjem Handanovićem, odšteli 13 milijonov evrov.

Bo Pierre-Emerick Aubameyang zapustil Nemčijo in odšel v Anglijo? Foto: Reuters

Pierre-Emerick Aubameyang: Borussia D. – Arsenal (80 milijonov evrov)

Gabonca že nekaj časa povezujejo z odhodom iz Borussie Dortmund, za katero je v treh letih in pol, kolikor je minilo od njegovega prihoda za 13 milijonov evrov iz Saint Etienna, zabil kar 141 golov. Pierre-Emerick Aubameyang, ki je imel zaradi želje po odhodu tudi težave z delodajalci v Dortmundu, bi se lahko, če ne prej, preselil letos pozimi.

Otoški mediji pišejo, da se zanj zanimajo predvsem pri Arsenalu, trnek v njegovi smeri naj bi vrgli tudi pri njegovem londonskem tekmecu Chelseaju, a zdi se, da bi se 28-letni afriški zvezdnik, ki slovi kot eden od najhitrejših nogometašev na svetu, bolje ujel v ekipi topničarjev. Poceni v nobenem primeru ne bo, zanj naj bi bilo treba odšteti kar 80 milijonov evrov.

Thomas Lemar bi se lahko preselil v Liverpool. Foto: Reuters

Thomas Lemar: Monaco – Liverpool (80 milijonov evrov)

Prestop, ki je povezan s Coutinhovim. Če bo Brazilec res zapustil Liverpool in dodobra napolnil njegovo blagajno, naj bi na Anfieldu že imeli rezerven načrt. Podali se bodo v lov na Thomasa Lemarja, mladega francoskega krilnega napadalca, ki v zadnjih dveh letih in pol navdušuje v dresu Monaca, h kateremu je prišel iz Caena za samo štiri milijone evrov.

Zdaj bi lahko v Monaku z njim zaslužiti kar 40-krat toliko! Kar 80 milijonov evrov naj bi bila cena za francoskega reprezentanta, ki je bil poleti blizu prestopa v Arsenal. Glede na to, da bi lahko pri Liverpoolu s prodajo Coutinha zaslužiti še enkrat toliko, za Jürgena Kloppa odškodnina za Lemarja ne bi smela biti težava.

Zanj naj bi se sicer zanimali tudi pri Chelseaju.

Srb Sergej Milinković-Savić velja za enega od najbolj zaželenih mladih evropskih nogometašev. Foto: Getty Images

Sergej Milinković-Savić: Lazio – Man Utd (60 milijonov evrov)

Čeprav je 22-letni Sergej Milinković-Savić dejal, da bi vsaj do konca sezone najraje ostal v Italiji, kjer je od leta 2015, ko je v Lazio iz belgijskega Genka prišel za kar 18 milijonov evrov, naj bi se pri Manchester Unitedu še vedno resno spogledovali z idejo, da bi srbskega vezista na Old Trafford spravili že januarja letos v prestopu, vrednem kar 60 milijonov evrov.

Nekdanji nogometaš Vojvodine, ki je prve nogometne korake naredil v Avstriji, spada med najboljše veziste na Apeninskem polotoku. V tej sezoni je za Lazio zbral 24 nastopov v vseh tekmovanjih. Dosegel je sedem golov in prispeval štiri podaje, kar je za osrednjega vezista veliko.

Alexis Sanchez je že nekaj časa velika želja Josepa Guardiole. Ga bo Arsene Wenger pustil oditi? Foto: Reuters

Alexis Sanchez: Arsenal – Man City (50 milijonov evrov)

Čilenec je že nekaj časa velika želja Josepa Guardiole, ki želi z njim še dodatno izboljšati že tako zelo dobro naoljeni stroj Manchester Cityja. Alexis Sanchez je bil Špančeva velika želja že poleti, a so pri Arsenalu ponudbo v višini 70 milijonov evrov zanj zavrnili.

Zdaj Arsenu Wengerju teče voda v grlo. Sanchez ima pogodbo z Londončani, ki je ne želi podaljšati, le še do konca sezone. Po koncu bo lahko, kamorkoli bo želel, odšel zastonj, zato si verjetno tudi pri Arsenalu želijo, da bi z njim vsaj kaj zaslužili. Za nekdanjega zvezdnika Udineseja in Barcelone naj bi bilo treba plačati 50 milijonov evrov.

Fabinho se že nekaj časa želi posloviti od navijačev Monaca. Bo Brazilcu to zdaj uspelo? Foto: Reuters

Fabinho: Monaco – PSG (45 milijonov evrov)

PSG, ki ima že tako premoč v Franciji in je na dobri poti, da pride do naslova, želi še bolj oslabiti tekmece. Spet naj bi vrgel oko na Fabinha. Brazilskega vezista največjega tekmeca Parižanov v prvenstvu, Monaca. Zanj so se pri PSG močno ogreli že poleti, a na koncu, potem ko so Monačanom "ukradli" že Kyliana Mbappeja, ostali brez njega.

24-letni nogometaš si je selitve v Pariz zelo želel in zato, kot je priznal pozneje, pri Monacu ni bil z glavo pri stvari, zato je igral nekoliko slabše. Kljub temu je za njim dobra prva polovica sezone, a prav lahko se zgodi, da bo v drugi igral drugje. Pri PSG naj bi usmerili vse sile, da ga že januarja zvabijo k sebi. Stal naj bi 45 milijonov evrov.

V Monaco je ta Brazilec, ki v Evropi igra že od najstniških let, leta 2015 iz portugalskega Rio Aveja prišel za šest milijonov evrov.

Steven N'Zonzi je v dresu Seville v tej sezoni v ligi prvakov igral proti Mariboru. Foto: Getty Images

Steven N'Zonzi: Sevilla – Arsenal (40 milijonov evrov)

Izkušeni francoski vezist Steven N'Zonzi je velika želja Arsenala, v London si želi tudi sam. Če bo do prestopa na štadion Emirates res prišlo, se bo na Otok vrnil po dveh letih in pol. V angleški premier ligi je namreč že igral, ko je bil pred leti član najprej Blackburna in potem še Stoke Cityja, iz katerega je za osem milijonov evrov prišel v Sevillo.

Andaluzijci, s katerimi je imel v tej sezoni nekaj težav, bi lahko zdaj z njim zaslužili petkrat več, če bodo uslišali prošnje Londončanov in ga spustili v Arsenal, pravijo angleški mediji.

Zvezdnik Villarreala Cedric Bakambu se letos januarja skorajda zagotovo seli na Kitajsko. Foto: Getty Images

Cedric Bakambu: Villarreal – Beijing Guan (40 milijonov evrov)

Prestop, pri katerem čakamo še praktično le potrditev. Zanj bo poskrbel širši svetovni javnosti ne preveč znani nogometaš, ki pa je v Španiji v zadnjem času močno opozoril nase. Reprezentant Konga, sicer rojen v Franciji, Cedric Bakambu iz Villarreala za 40 milijonov evrov odhaja v kitajski Beijing Guan.

26-letni napadalec je v tej sezoni za Villarreal dosegel 14 golov na 21 tekmah. V Villarreal je iz Turčije prišel pred letom in pol za dobrih sedem milijonov evrov, zdaj bodo Španci z njim zaslužili nekajkratnik te vsote.

Mladi Turek Cenk Tosun je v tej sezoni navdušil v majici Bešiktaša v ligi prvakov. Foto: Reuters

Cenk Tosun: Bešiktaš – Everton (30 milijonov evrov)

26-letni napadalec, ki je v tej sezoni navdušil v ligi prvakov z Bešiktašem, zabil je štiri gole, je blizu selitve na Otok. Za Cenka Tosuna in za njegov podpis se borijo pri Evertonu. Prestop, ki naj bi se zgodil kmalu, naj bi bil vreden 30 milijonov evrov, kolikor za Cenka Tosuna zahtevajo v Istanbulu.

Napadalec, ki je prve nogometne korake naredil v Nemčiji in bil tudi član njenih mlajših reprezentančnih selekcij, zdaj sicer že nekaj časa igra za Turčijo in je pri tem zelo učinkovit. Do zdaj je zabil osem golov v 25 nastopih.

Vse kaže, da Theo Walcott po več kot desetih letih zapušča Arsenal. Foto: Reuters

Theo Walcott: Arsenal – Newcastle United (18 milijonov evrov)

Nekoč veliki up angleškega nogometa Theo Walcott, ki je v reprezentanci debitiral, ko je bil star vsega 16 let, bo po desetletju v Arsenalu kmalu skorajda zagotovo poskusil najti nov izziv. V tej sezoni igra zelo malo, v angleški premier ligi je zbral le 49 minut igre. Priložnost dobiva predvsem v ligi Europa, v petih nastopih v tem tekmovanju je dosegel tri gole in prispeval še pet podaj, tako da zanimanja zanj ne manjka.

Z njim naj bi se spogledovali pri Milanu, a je po vesteh, ki prihajajo z Otoka, veliko bolj realno, da bo ostal v angleškem nogometu. Najbližje naj bi bil selitvi v Newcastle United, pri katerem bo združil moči s španskim trenerjem Rafaelom Benitezom, s katerim bo poskušal Newcastlu zagotoviti obstanek v ligi. Pri 28 letih zagotovo lahko ponudi še marsikaj. Stal naj bi "drobiž", 18 milijonov evrov.

Najdražjih deset prestopov, ki so se letos pozimi že zgodili:

- Virgil van Dijk: iz Southamptona v Liverpool za 78,8 milijona evrov

- Diego Costa: iz Chelseaja v Atletico Madrid za 66 milijonov evrov

- Sandro Wagner: iz Hoffenheima v Bayern München za 13 milijonov evrov

- Jo: iz Corinthiansa v Nagoya Grampus za 11 milijonov evrov

- Guilherme Arana: iz Corinthiansa v Sevillo za 11 milijonov evrov

- Walter Montoya: iz Seville v Cruz Azul za 5,5 milijona evrov

- Ahmed Hegazy: iz Al Ahlyja v West Bromwich za pet milijonov evrov

- Carlos Vela: iz Real Sociedada v Los Angeles FC za pet milijonov evrov

- Benjamin Verbič: iz Köbenhavna v Dinamo Kijev za štiri milijone evrov

- Anthony Ujah: iz Liaoninga v Mainz za 3,8 milijona evrov