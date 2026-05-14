Se Matjaž Kek vrača na klop Rijeke?

Po poročanju hrvaškega Večernjega lista naj bi bil Matjaž Kek blizu vrnitve na klop Rijeke.

Victorju Sanchezu, trenutnemu trenerju Rijeke, naj bi bili po neprepričljivem nastopu njegove ekipe v finalu hrvaškega pokala šteti dnevi. Rijeka je v Osijeku izgubila proti Dinamu z 0:2, vodstvo kluba pa naj bi bolj kot sam poraz zmotil način, na katerega je ekipa ostala brez lovorike.

Po navedbah Večernjega lista naj bi Sanchez vodil še zadnji dve prvenstveni tekmi, nato pa naj bi se s klubom sporazumno razšel. Njegov naslednik naj bi postal nihče drug kot nekdanji slovenski selektor Matjaž Kek, ki je Rijeko leta 2017 popeljal do zgodovinskega naslova hrvaškega prvaka.

Kek je leta 2017 Rijeko popeljal do zgodovinskega naslova hrvaškega prvaka. Foto: Grega Valančič/Sportida

Kot poroča Index, se bodo Sancheza na Rujevici spominjali po odlični evropski sezoni, v kateri se je Rijeka prebila do osmine finala konferenčne lige in s pogumnimi predstavami dodobra namučila Strasbourg, poznejšega polfinalista tekmovanja, medtem ko v domačem prvenstvu Španec vendarle ni prepričal.



Predsednik in lastnik HNK Rijeke Damir Mišković je javno kritiziral njegovo nagnjenost k pogostim rotacijam, točkovni zaostanek pa označil za nesprejemljiv. Rijeka dva kroga pred koncem prvenstva za kar 33 točk zaostaja za Dinamom, izgubila pa je tudi v finalu pokala.

Preberite še: