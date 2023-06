Se je Lionel Messi dokončno odločil? Navijači Barcelone obupani.

Kot vse kaže, se je po mnenju mnogih eden najboljših nogometašev vseh časov Argentinec Lionel Messi odločil glede svoje prihodnosti. Po izteku pogodbe s PSG naj bi Argentinec podpisal za Inter Miami, klub, ki nastopa v ameriški ligi MLS in katerega ustanovitelj in lastnik je legendarni David Beckham, poroča španski novinar Guillem Balague.

Če se informacije španskega novinarja izkažejo za pravilne, bi to pomenilo, da bo Messi po 20 letih, ko je kot mladinec prišel v Barcelono, zapustil Evropo. Balague je sicer eden izmed bolj priznanih novinarjev v španskih nogometnih krogih, njegove informacije pa se v večini izkažejo za verodostojne. Dolga leta je delal kot dopisnik La Lige za Sky Sports in BBC ter izdal svetovno priljubljeno Messijevo biografijo.

Messi has decided. His destination: Inter Miami



Leo Messi se va al Inter Miami — Guillem Balague (@GuillemBalague) June 7, 2023

Ta informacija je v velikansko žalost spravila navijače Barcelone, ki so se nadejali vrnitve Messija k španskemu prvaku, ob tem pa je bila ves čas v zraku tudi selitev v Savdsko Arabijo. Balague ob tem trdi, da je bila ponudba Inter Miamija bogatejša od Savdijcev, a se je Messi tudi iz drugih razlogov odločil za ponudbo iz ZDA, saj mu naj bi ob tem ustrezala tudi ideja o življenju v Miamiju. Na Floridi že ima hišo, že leta 2021 je namreč vložil 7,3 milijona dolarjev v luksuzno vilo, ki bo od letošnjega poletja postala njegovo stalno prebivališče. Pogodba z Interjem pa vključuje tudi dogovore o marketinškem sodelovanju z Adidasom in Applom, ki sta Beckhamu pomagala pri licitaciji. Neto plača argentinskega čarovnika naj bi znašala 50 milijonov dolarjev na leto, a obstajajo številni bonusi, zaradi katerih bo postal eden najbolje plačanih na svetu, čeprav ne igra v Savdski Arabiji. Inter Miami je bila tudi možnost, ki naj bi ugajala tudi njegovi soprogi Antonelli. Ta naj bi bila mnenja, da je Miami idealna lokacija za šolanje otrok in začetek novega življenja.

Argentinec je v pravkar končani sezoni v zadnjem krogu francoskega prvenstva v dresu PSG postal najboljši strelec v zgodovini francoskega prvenstva in osvojil svojo 43. lovoriko ter se tako izenačil z nekdanjim soigralcem Danijem Alvesom kot najtrofejnejši nogometaš vseh časov. A sezona, v kateri je postal svetovni prvak in najtrofejnejši igralec v zgodovini, se je kljub temu končala z žvižgi navijačev PSG, ki so bili že med sezono večkrat nezadovoljni s prispevkom in odnosom Argetninca. Messi je v svoji karieri dosegel 806 golov in 357 asistenc. Z naslovom svetovnega prvaka v Katarju pa je sklenil osvajanje vseh mogočih trofej tako na reprezentančni kot klubski ravni.

