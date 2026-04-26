Nogometaš Liverpoola in egiptovske reprezentance Mohamed Salah si je na prvenstveni tekmi proti Crystal Palaceu (3:1) poškodoval stegensko mišico. Iz igre je moral v 60. minuti in je po navedbah direktorja reprezentance Egipta Ibrahima Hasana že končal klubsko sezono, poroča agencija Reuters.

Mediji poročajo, da je s tem tudi končal svoje obdobje pri angleškem velikanu, saj je že pred časom napovedal, da bo zapustil vrste za zdaj še aktualnega angleškega prvaka.

"Salah bo moral zaradi poškodbe zadnje lože moral počivati štiri tedne. Da ne bi mogel nastopiti na svetovnem prvenstvu, pa ni bojazni," je dejal Hasan.

Nogometaše Liverpoola do konca sezone čakajo še obračuni z Manchester Unitedom, Chelseajem, Aston Villo in Brentfordom.

Egipt bo poleti na svetovnem prvenstvu v ZDA, Mehiki in Kanadi igral v skupini G, v kateri bodo še Belgija, Novo Zelandija in Iran.

