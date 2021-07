S hudomušno izjavo Angleže spravil v hudo zadrego #video

"Nogomet prihaja domov," so si v en glas enotni v Angliji. Angleži, ki veljajo za favorite polfinalnega dvoboja, so se prvič po 25 letih prebili v polfinale evropskega prvenstva. Izbranci Garetha Southgata želijo na letošnjem turnirju narediti korak naprej in izboljšati dosežek iz Italije 1968, ko so v svojem prvem polfinalu izgubili proti nekdanji Jugoslaviji, na drugem polfinalnem nastopu na domačih tleh 1996 pa po izvajanju 11-metrovk klonili pred kasnejšim zmagovalcem iz Nemčije.

Angleži na tem EP sploh še niso prejeli zadetka. Foto: Reuters

Na tem prvenstvu naravnost blestijo, na petih tekmah pa sploh še niso prejeli zadetka. V skupinskem delu so Hrvate in Čehe premagali z 1:0, s Škoti pa so se razšli brez golov. V osmini finala so premagali Nemce z 2:0, najučinkovitejšo predstavo pa so prikazali v četrtfinalu, ko so v Rimu premagali Ukrajince s 4:0. "Nimamo tako dobre nogometne zgodovine, kot pogosto verjamemo. Na tem prvenstvu smo zrušili že nekaj mejnikov in imamo možnost, da jih še več tudi v polfinalu. Nikoli še nismo igrali v finalu evropskega prvenstva in podatek, da smo mi lahko prva angleška ekipa, ki ji je to uspelo, nas navdušuje," je bil pred tekmo jasen Southgate.

Euro 2020, 21. dan (polfinale): Polfinale:

Sreda, 7. julij, London:

21.00 Anglija – Danska Verjetni začetni postavi:

Anglija: Pickford; Walker, Stones, Maguire, Shaw; Phillips, Rice; Saka, Mount, Sterling; Kane. Danska: Schmeichel; Christensen, Kjaer, Vestergaard; Larsen, Delaney, Hojbjerg, Maehle; Braithwaite, Damsgaard; Dolberg.

"Ali je bil sploh kdaj doma?"

"Če bi bili država, ki je osvojila pet naslovov, bi mogoče zdaj razmišljali drugače. A nismo. Danski na drugi strani je že uspelo," opozarja Southgate, ki ga je skupaj z angleško javnostjo na novinarski konferenci zbodel danski vratar Kasper Schmeichel. Na vprašanje, ali se bo nogomet vrnil domov, je hudomušno odgovoril: "Ali je sploh kdaj bil doma? Ne vem. Ali ste kdaj že osvojili evropsko prvenstvo? Ne razmišljam o tem, kaj bo, če ustavimo Anglijo, razmišljam o tem, kaj bo pomenilo za Dansko, če zmagamo."

"Kasper ima prav, v tem tekmovanju res še nismo zmagali, a zdaj nam do tega manjkata le še dve zmagi," je na to odvrnil angleški napadalec Harry Kane. Danska se je skozi šivankino uho prebila v izločilne boje. Po šoku na uvodni tekmi proti Finski in drami prvega zvezdnika Christiana Eriksena, ki je bil povabljen na polfinalno tekmo, ter uvodnih porazih proti Finski z 0:1 in Belgiji z 1:2 je Danska v nadaljevanju turnirja nanizala same zmage. V Koebenhavnu je na kolena spravila Rusijo s 4:1, v osmini finala v Amsterdamu odpihnila Wales s 4:0, v četrtfinalu v Bakuju pa premagala še Češko z 2:1.

Danci z enim naslovom

Senzacionalni evropski prvaki iz leta 1992, ko so na turnirju na Švedskem v zadnjem hipu nadomestili Jugoslavijo, so se četrtič prebili v polfinale. V Španiji 1964 so v polfinalu morali priznati premoč nekdanji Sovjetski zvezi, v Franciji 1984 pa po izvajanju 11-metrovk klonili pred Španijo. "Ni mi všeč, ko pravijo, da smo proti Angliji v podrejenem položaju. Ne glede na to, s kom igramo, poskušamo prevzeti pobudo. Želimo napadati in dosegati zadetke. Nimamo mentalitete šibkejšega. Verjamemo v to, da lahko premagamo vsakogar, s komer igramo," je pred srečanjem dejal danski strateg Kasper Hjulmand.

"Verjamemo v to, da lahko premagamo vsakogar, s komer igramo," je prepričan Kasper Hjulmand. Foto: Guliverimage

"Anglija je dobra ekipa, a smo tudi mi. Verjamemo vase in v to, da nam lahko uspe," je še prepričan Hjulmand. Ekipi sta do zdaj odigrali 21 tekem, 12-krat so zmagali Angleži, štirikrat so bili boljši Danci. Nazadnje sta se ekipi pomerili oktobra 2020, ko je bila v ligi narodov z 1:0 boljša Danska. Kako bo tokrat?

Najboljši strelci Eura 2020: 5 – Cristiano Ronaldo (Portugalska), Patrik Schick (Češka),

4 – Karim Benzema (Francija), Emil Forsberg (Švedska), Romelu Lukaku (Belgija),

3 – Kasper Dolberg (Danska), Harry Kane (Anglija), Robert Lewandowski (Poljska), Alvaro Morata (Španija), Haris Seferović (Švica), Xherdan Shaqiri (Švica), Raheem Sterling (Anglija), Georginio Wijnaldum (Nizozemska)

…

Euro 2020, 21. dan (polfinale): Polfinale:

Sreda, 7. julij, London:

21.00 Anglija – Danska Torek, 6. julij, London:

Italija : Španija 2:1** (1:1; 0:0)

Chiesa 60.; Morata 80. **po enajstmetrovkah Finale:

Nedelja, 11. julij, London:

21.00 Italija/Španija – Anglija/Danska

Preberite še: