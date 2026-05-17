Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Nedelja,
17. 5. 2026,
8.35

Osveženo pred

33 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo

Nedelja, 17. 5. 2026, 8.35

33 minut

Ponovno brez lovorike

Ronaldo v drugorazredni azijski LP brez lovorike

Avtor:
STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Cristiano Ronaldo | Foto Guliverimage

Foto: Guliverimage

Portugalski nogometni zvezdnik Cristiano Ronaldo je s svojim savdskim klubom Al-Nasrom ponovno ostal brez lovorike. Tokrat je bila od moštva iz Savdske Arabije v finalu drugorazredne azijske lige prvakov boljša japonska ekipa Gamba Osaka, ki je slavila zmago z 1:0.

Edini zadetek na tekmi je v 30. minuti dosegel napadalec Gambe Deniz Hummet.

Al-Nasr je na tekmi pred 26.000 gledalci na univerzitetnem stadionu kralja Sauda veljal za izrazitega favorita, z zmago pa bi postal prvo moštvo iz Savdske Arabije z zmago na tem drugoligaškem azijskem tekmovanju.

"Bili smo zelo dobro pripravljeni, ampak tekmec je bil hiter in nas je presenetil. Zadel je iz edine priložnosti na tekmi," je po srečanju dejal portugalski trener na klopi Al-Nasra Jorge Jesus.

Njegovo moštvo bi si sicer lahko ta teden že zagotovilo naslov savdskega prvaka, a je proti najbližjemu zasledovalcu na lestvici Al- Hilalu, pred katerim ima dve točki prednosti, zgolj remiziralo (1:1).

Ronaldo igra v Savdski Arabiji od decembra 2022, nekdanji večkratni zmagovalec lige prvakov in evropski prvak leta 2016 pa od takrat čaka na lovoriko, je zapisala nemška tiskovna agencija dpa.

Enainštiridesetletnega portugalskega zvezdnika nova tekma za savdski naslov čaka v četrtek.

Preberite še:

Cristiano Ronaldo Al Nassr
Sportal Ronaldo na robu solz: vratar v zadnjih sekundah z avtogolom
Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Nakupi do 24 obrokov

Nakupi do 24 obrokov

Preverite pestro ponudbo televizorjev, računalnikov, zvočnikov, skirojev, pomivalnih in sušilnih strojev, izdelkov za vrt in okolico. Dostava je brezplačna.
Modri Fon maja

Modri Fon maja

Z mobitelom Honor Magic8 Pro ali Honor 600 Lite dobite vrhunsko tehnologijo, izjemno vzdržljivost in napredne funkcije. Preverite.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Že za 32,99 EUR/mesec za 2 leti.