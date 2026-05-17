Portugalski nogometni zvezdnik Cristiano Ronaldo je s svojim savdskim klubom Al-Nasrom ponovno ostal brez lovorike. Tokrat je bila od moštva iz Savdske Arabije v finalu drugorazredne azijske lige prvakov boljša japonska ekipa Gamba Osaka, ki je slavila zmago z 1:0.

Edini zadetek na tekmi je v 30. minuti dosegel napadalec Gambe Deniz Hummet.

Al-Nasr je na tekmi pred 26.000 gledalci na univerzitetnem stadionu kralja Sauda veljal za izrazitega favorita, z zmago pa bi postal prvo moštvo iz Savdske Arabije z zmago na tem drugoligaškem azijskem tekmovanju.

"Bili smo zelo dobro pripravljeni, ampak tekmec je bil hiter in nas je presenetil. Zadel je iz edine priložnosti na tekmi," je po srečanju dejal portugalski trener na klopi Al-Nasra Jorge Jesus.

Njegovo moštvo bi si sicer lahko ta teden že zagotovilo naslov savdskega prvaka, a je proti najbližjemu zasledovalcu na lestvici Al- Hilalu, pred katerim ima dve točki prednosti, zgolj remiziralo (1:1).

Ronaldo igra v Savdski Arabiji od decembra 2022, nekdanji večkratni zmagovalec lige prvakov in evropski prvak leta 2016 pa od takrat čaka na lovoriko, je zapisala nemška tiskovna agencija dpa.

Enainštiridesetletnega portugalskega zvezdnika nova tekma za savdski naslov čaka v četrtek.

