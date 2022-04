Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Premier liga se konec tedna nadaljuje tekme 34. kroga. Manchester City, ki ima točko prednosti pred Liverpoolom, gosti Watford. Redsi pa bodo doma igrali z Evertonom. Prva tekma bo derbi med Arsenalom in Manchestrom United. Igral bo tudi Cristiano Ronaldo, manjkal pa bo poškodovani Paul Pogba.

Trener Manchestra Uniteda Ralf Rangnick je potrdil, da se Cristiano Ronaldo vrača in bo v soboto že na voljo za derbi proti Arsenalu. Nogometni zvezdnik je zaradi družinske tragedije, ko je ob porodu umrl njegov sin, ta teden izpustil tekmo z Liverpoolom.

Moštvo bo na derbiju prav tako močnejše za Scotta McTominaya in Raphaela Varana. Vsi trije nogometaši so se ta teden že vrnili v trenažni proces, Paul Pogba pa je po besedah trenerja Rangnicka zaradi poškodbe na torkovi tekmi najverjetneje končal sezono. "Zdravnik mi je rekel, da bo okreval najmanj štiri tedne. Ker je zadnja tekma konec maja, je malo verjetno, da bo še igral," je na novinarski konferenci povedal Rangnick. To morda pomeni tudi, da je že odigral zadnjo tekmo za United, saj mu po sezoni poteče pogodba. Francoz je za zdaj ne želi podaljšati.

Angleško prvenstvo, 34. krog: Sobota, 23. 4.:

Arsenal - Manchester United

Leicester City - Aston Villa

Manchester City - Watford

Norwich - Newcastle United

Brentford - Tottenham Nedelja, 24. 4.:

Brighton - Southhampton

Burnley - Wolverhampton

Chelsea - West Ham

Liverpool - Everton Ponedeljek, 25. 4.:

Crystal Palace - Leed United