Malo je nogometašev, ki v zadnjih letih opozarjajo nase s tako dovršenimi predstavami kot Kylian Mbappe. Francoski napadalec je že dolgo sinonim za hitronogega, skrajno neukrotljivega igralca, ki povzroča ogromne težave vsaki obrambi. V zadnjih sezonah se je privadil na status najboljšega strelca francoskega prvenstva, s PSG je osvajal vse možne domače lovorike, izostala je le tista, ki v klubskem nogometu pomeni največ. To pa je liga prvakov.

Mbappe je s PSG redno osvajal domače lovorike in naslove najboljšega strelca prvenstva, v ligi prvakov pa ni nikoli prišel do želene trofeje. Foto: Reuters

Zdaj se mu ponuja priložnost, da bi osvojil tudi to elitno tekmovanje, saj je od dokončne sklenitve dogovora z madridskim Realom dobesedno oddaljen le še nekaj milimetrov. O tem, da bo nadaljeval kariero pri belih baletnikih, h katerim se bo zaradi tega, ker ni podaljšal pogodbe s Parižani, lahko odpravil kot prost igralec, tako da Realu ne bo potrebno zanj plačati odškodnine, se na široko razpreda že dolgo časa.

V teh dneh se nahaja z reprezentanco na pripravah na Euro v Clairefontainu. Foto: Reuters

Mbappe še molči, se je pa oglasil italijanski guru za prestope

Nogometna javnost je pričakovala, da bo Mbappe morda javno razkril naslednji korak v njegovi karieri že takoj po tem, ko je Real osvojil naslov evropskega prvaka. Vseeno pa iz njegovega tabora za zdaj še ni nobene potrditve. Je pa Fabrizio Romano stoodstotno prepričan, da bo v prihodnjih dneh v Madridu še kako svečano, saj se bo Realu pridružil eden izmed najboljših nogometašev na svetu, pred katerim je še dolga in zelo svetla prihodnost.

🚨⚪️ Kylian Mbappé to Real Madrid, HERE WE GO! Every document has been signed, sealed and completed.



Real Madrid, set to announce Mbappé as new signing next week after winning the Champions League.



Mbappé made his decision in February; he can now be considered new Real player. pic.twitter.com/MMqEp1C0pK — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 2, 2024

Italijan je sporočil, kako naj bi Mbappe z Madridčani že sklenil dogovor, podpisal vse potrebne pogodbe in dokumente, tako da ga se lahko že smatra kot člana Reala. Dodal je, kako se je Mbappe o tem, kje bo nadaljeval kariero, dokončno odločil že februarja. Tako je Romano kot prvi napovedal težko pričakovan prestop, eden največjih v zgodovini nogometa, ki bo karte moči še bolj nagnil na stran belih baletnikov. In ne le to. Real je pripeljal v svoje dvorišče superzvezdnika, za katerega mu ni potrebno odšteti niti evra.

Atomski napad Mbappe - Vinicius - Bellingham

Poleti bo skušal s Francijo osvojiti Euro v Nemčiji. Na stavnicah je za zdaj Francija, svetovna podprvakinja, druga favoritinja tekmovanja. Večje možnosti za lovoriko ima le Anglija. Foto: Reuters Ko je Mbappe denimo pred šestimi leti zapustil Monaco in se odpravil v Pariz, kje PSG segel zanj globoko v denarnico in plačal 180 milijonov evrov. To je še do danes drugi največji prestop v zgodovini nogometa, večjega si je privoščil zgolj PSG, ko je iz Barcelone pripeljal Neymarja (222 milijonov evrov) in poskrbel, da sta Francoz in Brazilec nekaj let sodelovala v napadu, za nameček pa se jima je pridružil že najboljši izmed vseh, argentinski as Lionel Messi. A tudi z njegovo pomočjo ni Parižanom uspelo osvojiti evropske krone. Iz leta v leto so ostali praznih rok, kar je zelo peklo Mbappeja. Letos mu je dolgo kazalo dobro, a je nato v polfinalu izpadel proti Borussii Dortmund.

Mbappe je pri 25 letih osvojil že skoraj, kar se osvojiti da. Postal je tudi svetovni prvak z galskimi petelini, s katerimi bo skušal letos v Nemčiji postali še evropski prvak. V klubskem svetu pa mu še manjka največja trofeja. Ker se bo preselil k Realu, največjemu specialistu za osvajanje lige prvakov, pri tem pa bo naletel na zelo kakovosten kader, je na več kot dobri poti, da bi dolgoletno željo o evropski kroni uresničil že prihodnje leto.

Real pripravlja atomski napad Mbappe – Vinicius – Bellingham, ki bi lahko predstavljal strah in trepet vsakršni obrambi, zaradi mladosti, nihče izmed omenjene trojice ni starejši od 25 let, pa bi lahko skupaj nagajal tekmecem še zelo dolgo, s tem pa tudi utrdil status kraljevega kluba, ki že dolgo velja za največjega na svetu.

Real bo v prihodnji sezoni branil naslov evropskega in španskega prvaka. Foto: Reuters

Modrić ostaja zvest Realu

Luka Modrić je izenačil rekord Paca Genta, saj je postal že šestič evropski prvak z Realom, pri tem pa vselej nastopil v finalu. Foto: Reuters Član Reala ostaja tudi Luka Modrić, 38-letni hrvaški zvezni igralec, ki je postal ikona madridskega kluba, v prihodnji sezoni pa bi lahko, če bo Nacho resnično zapustil Španijo, tudi nosil kapetanski trak. O tem, da bo Modrić podaljšal pogodbo z Realom, je po sladki zmagi nad Borussio v Londonu spregovoril predsednik Florentino Perez.

Italijanski novinar Gianluca Di Marzio poroča o tem, kako je Dalmatinec že segel v roke z vodstvom kluba, s tem pa so vse govorice o njegovem morebitnem odhodu, največ zanimanja je prihajalo iz Savdske Arabije in lige MLS, padle v vodo. Po poročanju Fabrizia Romana naj bi zaradi Reala zavrnil dve zelo mikavni ponudbi z drugega dela sveta.

🚨⚪️ Luka Modrić stays at Real Madrid as he will sign new deal next week — here we go, confirmed.



Final meeting will Florentino Pérez will be exactly as expected: put pen to paper, take pictures, then announce it.



Modrić didn’t care about money, he rejected two big proposals. pic.twitter.com/SPadzGYYkz — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 2, 2024

Real bi lahko tako v naslednjih dneh navijače razveselil z dvema prekrasnima novicama. Madridski klub bo namreč v prihodnjo sezono krenil tudi z Mbappejem, hkrati pa zadržal izkušenega Modrića, ljubljenca navijačev. Real, kateremu se bo pridružil tudi brazilski čudežni deček Endrick, bo tako v sezono 2024/25 krenil s tako močno zasedbo, da navijači kraljevega kluba že sanjajo o 16. evropski zvezdici.

Toni Kroos se bo danes poslovil od navijačev Reala na slavnostni povorki po osvojenem evropskem naslovu v Madridu. Foto: Guliverimage

Za začetek se bo Real v okrepljeni postavi, manjkal bo le Nemec Toni Kroos, ki bo po koncu Eura v domovini obesil nogometne čevlje na klin, predstavil sredi avgusta, ko se bo v Budimpešti za evropsko superpokalno lovoriko pomeril z Atalanto.