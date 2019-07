Ranjeni Mariborčani želijo dokončati začeto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nogometaši Maribora bodo v sredo odigrali povratno tekmo prvega kroga kvalifikacij za nastop v skupinskem delu lige prvakov. Na prvi tekmi pred slabim tednom dni so Mariborčani svoje delo opravili z odliko, v Reykjaviku so Valur premagali kar s 3:0 in si na široko odprli vrata v drugi krog kvalifikacij. Na delu bodo tudi štirje slovenski legionarji.