Slovenski nogometni prvoligaš Kalcer Radomlje je po Ninu Kukovcu pripeljal še drugega novinca v poletnem prestopnem roku. Kot so sporočili iz kluba, bo njihov dres prihodnji dve leti nosil Noel Bilić, nekdanji hrvaški kadetski reprezentant.

Dvajsetletni krilni napadalec je nekdanji up Istre in Rijeke, v pretekli sezoni pa je nosil dres Dekanov. V dresu zadnjega je v drugi ligi odigral 14 tekem in se dvakrat vpisal med strelce.

