Prva tekma za Hrvate. "Dobri smo, to vemo, a ne želimo biti arogantni"

Četrti dan mundiala v Katarju 2022 igrajo tekme prvega kroga v skupinah E in F. Ob 11.00 bodo prvi na zelenico stopili nogometaši Maroka in Hrvaške. Druga tekme skupine F bo ob 20.00: Belgija proti Kanadi. Vmes bosta obračuna v skupini E: ob 14.00 Nemčija - Japonska in ob 17.00 Španija - Kostarika.

SP 2022 v Katarju, 4. tekmovalni dan:

Lestvici:

Na tekmi Hrvaška - Maroko v skupini F ni dvoma o favoritu. Maročani so na prejšnjem svetovnem prvenstvu osvojili eno samo točko, nazadnje pa so na mundialu zmagali leta 1998. Eden od njihovih najboljših igralcev trenutno Achraf Hakimi je bil tistega leta rojen. Hrvaška pa je bila takrat bronasta. Še boljša pa je bila pred štiri leti, srebrna. Maroko in Hrvaška se na uradni tekmi nista pomerila še nikoli.

Luko Modrića in soigralce odlikuje samozavest. To so si v zadnji ligi narodov še okrepili, saj so v skupini A1 končali na samem vrhu (štiri zmage). Motiv je po porazu s Francijo v finalu pred štirimi leti za selektorja Zlatka Dalića in njegove varovance še večji.

Luka Modrić Foto: Reuters Pred štirimi leti sta Dalić in Modrić pred prvo tekmo (Nigerija) glasno napovedovala zmago, tokrat sta bolj previdna. "Bomo videli, kako daleč bomo prišli. Verjamem v naše sposobnosti. Če bomo igrali moštveno kot na zadnjih tekmah, lahko pričakujemo same pozitivne stvari. Nas pa čaka težka tekma," je na zadnji novinarski konferenci povedal kapetan Modrić. Selektor Dalić pa je razmišljal takole: "Sem smo prišli z dobrimi rezultati iz lige narodov. Pokazali smo dobre tekme. Na nas se gleda drugače kot v Rusiji. Imamo svoj cilj, svojo pot. Ne želimo pa biti arogantni v napovedih. Dobri smo, to vemo, a moramo biti realni in objektivni. Pričakovanja so velika. Ne bomo padli v zanko. Vemo, česa smo sposobni, gremo korak za korakom. Brez evforije."

"Videli smo, da je Savdska Arabija premagala Argentino, Tunizija remizirala z Dansko. Torej ni lahkih nasprotnikov. Pričakujemo težko tekmo z Marokom," je pred tekmo poudaril Dalić. Za Modrića je to že četrto svetovno prvenstvo, bo pa prvič igral tekmo tako zgodaj, že ob 11.00. "Teh pet dni tukaj smo dobro izkoristili. Trenirali smo tudi zjutraj in se prilagodili na ure tekem. Vsi v ekipi se dobro počutimo."

Verjetni začetni postavi: Maroko: Bono; Hakimi, Saiss, Aguerd, Mazraoui; Ounahi, Amrabat, Amallah; Ziyech, En-Nesyri, Boufal

Hrvaška: Livaković; Stanišić, Lovren, Gvardiol, Barišić; Modrić, Brozović, Kovačić; Vlašić, Petković, Perišić

Nemci dominirali v evropskih, Japonci v azijskih kvalifikacijah

Hansi Flick in njegovi varovanci na zadnjem treningu pred prvo tekmo SP Foto: Reuters Druga tekma dneva bo prva v skupini E. Nemčija bo igrala z Japonsko. Za Nemce je to 17. zaporedni nastop na svetovnih prvenstvih. Za njimi so izjemne kvalifikacije, saj so osvojili kar 27 točk (devet zmag in en poraz). Dali so kar 36 golov in dobili le štiri. Izbranci Hansija Flicka so tako odločeni, da pozabijo razočaranje z zadnjih dveh velikih tekmovanj: ne na SP 2018 ne na EP 2020 se niso uvrstili v četrtfinale. Prav zato pa vedo, da azijskih tekmecev ne smejo podcenjevati. Pred štirimi leti so jim usodni poraz prizadejali nogometaši Južne Koreje.

Podobno suverena je bila v azijskih kvalifikacijah Japonska. Na 18 tekmah so dobili samo šest golov. Ker imajo ob Nemčiji (prvaki 2014) v skupini še Španijo (prvaki 2010), se zdi četrtfinale zanje misija nemogoče. A ne pozabite, kaj se je zgodilo v torek, ko je favorizirano Argentino šokirala Savdska Arabija. Z Nemci so doslej igrali le na dveh prijateljskih tekmah. Leta 2006 so remizirali, dve leti prej pa izgubili.

Flick je na zadnji novinarski konferenci potrdil, da je Thomas Müller nared za igro. Ni le opozoril, kako nevarni bodo Japonci, ampak je izrazil pravo navdušenje nad njimi: "Navdušen sem nad japonskim nogometom. Reprezentanca ima nogometaše, ki so dobro šolani, tako tehnično kot taktično. To videvamo tudi v nemški ligi. Daichi Kamada ima odlično sezono v Frankfurtu, Wataru Endo je eden od najboljših vezistov v Nemčiji. Mislim, da je pred nami zelo visok izziv."

Verjetni začetni postavi: Nemčija: Neuer; Kehrer, Sule, Rudiger, Raum; Kimmich, Gundogan; Hofmann, Musiala, Gnabry; Muller

Japonska: Gonda; Sakai, Tomiyasu, Yoshida, Nagatomo; Morita, Endo, Kamada; Ito, Asano, Minamino

Mlada Španija in avtsajder Kostarika, ki je velikane že šokirala

Pedri, Gavi in veteran med mladeniči Španije Sergio Busquets Foto: Reuters Prvič se bosta na velikem tekmovanju pomerili tudi Španija in Kostarika. Na prijateljskih sta igrala med sabo trikrat, nazadnje leta 2017, ko so Španci zmagali s 5:0. Selektor Luis Enrique, ki je kot nogometaš trikrat igral na mundialih, na tem stavi na mlade. Kar 20 od njegovih 26 izbrancev bo v sredo odigralo svojo sploh prvo tekmo na svetovnih prvenstvih. Iz reprezentance, ki je leta 2010 osvojila svetovno zlato, je zraven samo še Sergio Busquets. Lani so se Španci prebili do polfinala evropskega prvenstva in zmagali v svoji kvalifikacijski skupini za SP. Na zadnjih enajstih tekmah so izgubili samo enkrat.

Glede na nasprotnike v skupini in dosedanje dosežke vseh sodelujočih reprezentanc matematika Kostariki med vsemi v Katarju pripisuje najmanj možnosti za napredovanje v četrtfinale, le 9,8 odstotka A pred osmimi leti jim je to uspelo. Pa so prav tako imeli izjemno težko skupino: Anglijo, Italijo in Urugvaj. Kostarika se je torej utrdila na nogometnem zemljevidu. To je njihovo tretje zaporedno prvenstvo. Najbolj znano ime v njihovi reprezentanci je nekdanji vratar Reala Madrida Keylor Navas.

Verjetni začetni postavi: Španija: Simon; Carvajal, Laporte, P Torres, Alba; Pedri, Busquets, Gavi; F Torres, Morata, Fati

Kostarika: Navas; C Martinez, Calvo, Duarte, Oviedo; Tejeda, Bennette, G Torres; Borges, Contreras, Campbell

Prva tekma Kanade na mundialih po letu 1986

Jonathan David Foto: Guliver Image Sredin dan na mundialu bosta sklenili Belgija in Kanada. Zdi se, da se je belgijski zlati generaciji čas že iztekel. Poraz na prijateljski tekmi z Egiptom z 1:2 v petek zagotovo ni bila dobra popotnica. Blesteli niso niti v letošnji ligi narodov, ko so osvojili le tri tekme, enkrat remizirali in dvakrat izgubili. Spomnimo: pred štirimi leti so bili v Rusiji bronasti. Kanado je Belgija enkrat že premagala, a na prijateljski tekmi 1989.

Za Kanado je to prvo svetovno prvenstvo po letu 1986. Ekipa selektorja Johna Herdmana je v zadnjem obdobju naredila velik korak naprej. Dobila je severnoameriške kvalifikacije. V konkurenci Mehike in ZDA so osvojili osem tekem, dve remizirali in dve izgubili. Njihov prvi adut za doseganje golov je Jonathan David, ki igra za Lille. Belgija ob odsotnosti poškodovanega Romela Lukakuja stavi na Loisa Opendo.