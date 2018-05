PRVA LIGA TELEKOM SLOVENIJE, 34. KROG Največje in najlepše, kar lahko ponudi slovenski klubski nogomet Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev. 0 termometer Avtor: Sportal

Foto: Urban Urbanc/Sportida

Vse oči slovenske javnosti bodo v soboto zvečer uprte v Ljudski vrt, kjer se bosta v velikem derbiju 34. kroga udarila Maribor in Olimpija. Vijolice bodo skušale proti zmajem zadržati tesno prednost in storiti pomemben korak k ubranitvi naslova, Ljubljančani pa bodo iskali pot do zmage. Uvodna tekma kroga bo že danes, ko se bosta v Velenju v spopadu za četrto mesto pomerila Rudar in Gorica.