Maribor drago plačal skok pred Olimpijo, mogočen niz Domžal prekinjen v Celju

Prva liga Telekom Slovenije, 29. krog

Nogometaši Maribora so v 29. krogu Prve lige Telekom Slovenije doma premagali Triglav z 2:1 in na lestvici vsaj za 24 ur prehiteli Olimpijo. Prvi junak srečanja Luka Zahović je zaradi poškodbe zapustil igrišče v 67. minuti. Zmaji bodo v nedeljo gostili Gorico. Celjani so Domžalam zadali prvi poraz v letu 2018, ki bi bil lahko usoden v ambicijah rumenih v boju za naslov prvaka. Ankaran je že drugič v tej sezoni presenetil Večenjčane.

Mariborčani so se po treh tednih vrnili v Ljudski vrt in osrečili navijače z zmago nad Triglavom (2:1), s katero so se najmanj za 24 ur povzpeli na vrh razpredelnice in zaradi boljšega razmerja v medsebojnih tekmah prehiteli Olimpijo. Izbranci Darka Milaniča so težje od pričakovanega strli odpor zadnjeuvrščenega kluba, ki je v zadnjem obdobju zelo nezadovoljen s sodniškimi odločitvami in disciplinskimi ukrepi Nogometne zveze Slovenije (NZS).

Boljše so začeli dvoboj gostje iz Kranja, ki so v 26. minuti prek najboljšega strelca 1. SNL Mateja Poplatnika, ki je moral nato v 57. minuti zaradi poškodbe predčasno z igrišča, povedli z 1:0. Vodstvo gostov ni trajalo dolgo. Najboljši strelec vijolic Luka Zahović je z dvema zadetkoma v pičlih štirih minutah poskrbel za preobrat. Prvo podajo mu je prispeval Jan Mlakar, ki je še pred koncem prvega polčasa zaradi težav z zdravjem zapustil igrišče, namesto njega je v igro vstopil kapetan Marcos Tavares, drugo pa Dino Hotić.

Gostitelji so od 65. minute igrali brez izključenega branilca Saše Ivkovića. Zaradi protestov pri sodniku je moral na tribune še pomočnik trenerja Saša Gajser, za dodatno slabo voljo pa je poskrbela še poškodba Zahovića, ki je moral zapustiti igrišče v 67. minuti. Želja gostov, da bi na Štajerskem ostala neporažena, se do konca srečanja ni izpolnila. Ostalo je pri 2:1 in peti zaporedni zmagi branilcev naslova.

Celjanom uspelo tisto, kar sta si zaman prizadevala Olimpija in Maribor

Simon Rožman je na zahtevnem izpitu proti nekdanjemu klubu. Foto: Grega Valančič/Sportida Večerni dvoboj v Celju je poskrbel za domačo zmago. Gostitelji, ki jih je lahko po odsluženi kazni znova vodil Dušan Kosić, so dosegli pomembno zmago v boju za četrto mesto, ki bi še lahko vodilo v Evropo. V knežjem mestu so premagali Domžalčane in poskrbeli, da so rumeni po dolgem nizu nepremagljivosti naleteli na tekmeca, ki so mu bili primorani čestitati za zmago.

Domžale so pred dvobojem v Celju na zadnjih 14 tekmah osvojili kar 40 od 42 točk, nato pa je Simon Rožman na štadionu Z'dežele, ki ga pozna kot lastno dlan, saj je svoj prvi večji trenerski uspeh dosegel prav na klopi Celjanov, prvič letos ostal praznih rok.

V 29. minuti je za prvi zadetek na dvoboju poskrbel Rudi Požeg Vancaš. Nekdanji nogometaš Domžal, ki se je preselil v Celje, se je izkazal z natančnim strelom z razdalje, tik pred koncem prvega polčasa pa je vodstvo Celja podvojil mladi Hrvat Lovro Cvek. V drugem polčasu je zaostanek Domžalčanov prepolovil Jamajčan Shamar Nicholson, za dodatne skrbi Domžalam pa je poskrbel še rdeči karton, ki ga je v sodnikovem podaljšku prejel vratar Ajdin Mulalić.

Ankaran ušel Triglavu

Vlado Badžim je že drugič v tej sezoni prekrižal načrte stanovskemu kolegu Marijanu Pušniku. Foto: Vid Ponikvar Uvodno dejanje 29. kroga Prve lige Telekom Slovenije v Novi Gorici je osrečilo navijače Ankarana. Primorski brezdomci so v napetem srečanju, ki ga je zaznamoval festival zadetkov v prvem delu, premagali velenjski Rudar s 3:2 in si priigrali pomembne točke, ki jim bodo pomagale v boju za obstanek.

Za najlepši trenutek srečanja je poskrbel Tim Vodeb, ki je dosegel zadetek za 2:0 po atraktivnem strelu s škarjicami.

Za osmouvrščenim Aluminijem zdaj zaostajajo le še za dve točki, pred Triglavom pa imajo velikih pet točk prednosti. Knapi še vedno zasedajo četrto mesto, ki bo, če Kidričani v finalu pokala Slovenije ne bodo presenetili Olimpije, vodilo v Evropo.

Mandarić: Pokažite zeleno srce

Milan Mandarić je med tednom na treningu obiskal nogometaše Olimpije. Foto: Vid Ponikvar Slabi dve uri pozneje se bosta v Stožicah spopadli Olimpija in Gorica. Zeleno-beli, ki si na tribunah želijo velikega števila podpornikov, želijo ohraniti prednost pred najbližjima zasledovalcema. Sporočajo, da ne smejo storiti napake in proti vrtnicam osvojiti nov paket treh točk. Trener Igor Bišćan nima težav s kaznovanimi oziroma poškodovanimi igralci, za dodaten dvig morale pa je z obiskom na treningu poskrbel predsednik Milan Mandarić.

''Čaka nas še devet pomembnih tekem. V kolikor bomo vse tekme odigrali po najboljših močeh in s pravo energijo, sem prepričan, da si bo Olimpija konec maja zagotovila dve pomembni lovoriki. Vsi zaposleni v klubu, vsa športna javnost v Ljubljani in naši zvesti navijači smo z vami. Pokažite, da smo najboljši, pokažite zeleno srce,'' je sporočil nogometašem Mandarić, ki se nadeja drugega naslova prvaka, odkar se je preselil v Ljubljano.

Pri gostih, ki bi se teoretično še lahko spustili v boj za Evropo, zaradi kazni ne bo (nekdanjega zmaja) Matije Škarabota in Roka Grudine.

Škrbić ali Mensah?

Zadnja tekma 29. kroga bo v Krškem, kjer se bodo Posavci predstavili prvič, odkar so prekinili sodelovanje s švicarsko družbo JSP Group in športnim direktorjem Petrom Djordjevićem. Na štadionu Matije Gubca bodo gostili Aluminij, s katerim so med tednom remizirali v Kidričevem. Dolgo časa se jim je nasmihala zmaga, a so nato finalisti slovenskega pokala prek najboljšega strelca Ibrahima Arafata Mensaha, ki se je na Štajersko preselil prav iz Krškega, v zaključku dvoboja le izenačili. Po dolgem času se je med strelce vpisal najboljši strelec jesenskega dela Miljan Škrbić.

Lestvica:

Klub Tekme Zmage Remiji Porazi Golrazlika Točke 1. Maribor 29 19 7 3 57:21 64 2. Olimpija 28 19 7 2 50:13 64 3. Domžale 29 18 5 6 63:23 59 4. Celje 29 12 7 10 50:38 43 5. Rudar 29 13 4 12 42:40 43 6. Gorica 28 10 4 14 28:41 34 7. Krško 28 8 6 14 32:49 30 8. Aluminij 28 5 8 15 30:51 23 9. Ankaran 29 4 9 16 29:68 21 10. Triglav 29 3 7 19 23:60 16

Najboljši strelci: 14 - Matej Poplatnik (Triglav)

12 - Miljan Škrbić (Krško)

11 - Lovro Bizjak (Domžale), Marcos Tavares (Maribor)

10 - Luka Zahović (Maribor)

9 - Ricardo Alves (Olimpija), John Mary (Rudar)

8 - Senijad Ibričić (Domžale), Ibrahim Arafat Mensah (Aluminij), Jasmin Mešanović (Maribor), Rudi Požeg Vancaš (Celje)

7 - Issah Abass (Olimpija), Rifet Kapić (Gorica), Dominik Radić in Milan Tučić (oba Rudar)

