V živo: Rudarju odlično kaže, Maribor ob 18. uri nad Krško

Prva liga Telekom Slovenije, 24. krog

Prvoligaški klubi opravljajo obveznosti 24. kroga, po katerem sledi reprezentančni premor , v katerem se bo Slovenija pomerila z Avstrijo in Belorusijo. Krog sta ob 15. uri odprla Rudar in Celje, ki se merita za četrto mesto, branilec naslova Maribor bo ob 18. uri gostil Krško, Ankaran bo v nedeljo pričakal vodilno Olimpijo pred praznimi tribunami v Novi Gorici. Triglav bo lovil prvo letošnjo zmago, Domžale pa bodo poskušale zmagati že osmič zapored.

Zadnji krog pred reprezentančnim premorom se je začel s šaleško-savinjskim derbijem v Velenju, v katerem bo poskušal Rudar zadržati prednost pred Celjani, ki so pod vodstvom Dušana Kosića v vedno boljši formi. Knapi so v sredo v Ljubljani doživeli hud poraz, a tudi spočili nekaj najboljših posameznikov, Celje pa je napolnilo mrežo Triglava.

Maribor še čaka na prvo domačo zmago

Darko Milanič je v spomladanskem delu na štirih tekmah osvojil le pet točk. Foto: Žiga Zupan/Sportida Sobota bo poskrbel za prvoligaški izziv še v Mariboru. Ljudski vrt letos sploh še ni dočakal prve zmage vijolic. Nazadnje je videl poraz proti Domžalam, po katerem je bil trener Darko Milanič do sodnikov.

Branilci naslova imajo novo, že četrto priložnost na voljo proti Krškemu, temu v spomladanskem delu ne cvetijo rožice, saj je ostalo brez domače zmage tudi proti zadnjeuvrščenemu Ankaranu. ''Nimamo izbire. Zdaj smo res na tisti poti, ko nas samo zmage peljejo naprej,'' sporoča izkušeni bočni branilec Maribora Mitja Viler. Če bi Maribor premagal Posavce, bi se približal vodilni Olimpiji.

Ankaran in Olimpija za zaprtimi vrati

Namesto Dravograda, kjer bo konec tedna močno snežilo, bo Ankaran lovil senzacijo proti Olimpiji v Novi Gorici. Foto: NK Ankaran Zmaje čaka opravilo v času nedeljskega kosila. V Novi Gorici, kjer so letos že premagali vrtnice, se bodo pomerili z Ankaranom. Primorski brezdomci so sprva načrtovali, da bodo gostili Olimpijo v Dragovradu, a so zaradi napovedi obilnega sneženja spremenili odločitev, tako da bo srečanje v mestu vrtnic.

''NK Ankaran se želi opravičiti vsem svojim navijačem in podpornikom, ki ste si nameravali ogledati nedeljsko tekmo v Dravogradu med NK Ankaran in NK Olimpija. Tekmo smo bili primorani prestaviti, saj na Koroškem napovedujejo obilno sneženje ves konec tedna, ker pa si želimo, da so tekme odigrane po načrtovanih datumih, smo bili primorani v organizacijo tekme na drugi lokaciji,'' se primorski klub, v katerem igrajo štirje mladi reprezentanti (Primož Bučan, Luka Badžim, Erik Gliha in Timotej Mate), opravičuje vsem ljubiteljem nogometa, ki so si želeli ogledati obračun zadnjega in prvega na lestvici.

Nedeljsko gostovanje proti Ankaranu je bilo iz Dravograda prestavljeno v Novo Gorico (13:00). Tekma bo žal zaprta za javnost.#verjamemvzmaje pic.twitter.com/BOWN0ed9pX — NK Olimpija Ljubljana (@nkolimpija) March 15, 2018

Tako bo brez podpore na srečanju ostala tudi Olimpija, ki je po zmagi nad Rudarjem poskrbela za še eno dobro novico. Pogodbo z zmaji je podaljšal ljubljenec navijačev Aris Zarifović in odklonil mamljivo ponudbo iz tujine. ''Dogovorili smo se, da je bolje, da ostanem. Vesel sem, da bom še naprej član Olimpije. Upam, da bom soigralcem v tej sezoni pomagal do dveh lovorik, ki si jih tako želimo,'' je po podpisu pogodbe dejal izkušeni branilec Olimpije.

Domžale po osmo zaporedno zmago

Simon Rožman ima v tem letu z Domžalami stoodstotni izkupiček. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida V nedeljo bo Triglav v Kranju poskušal premagati Gorico in zmagati prvič v tem letu. Gorenjski orli nimajo veliko prednosti pred zadnjeuvrščenim Ankaranom, zato jim v boju za obstanek pride vsaka točka. V taboru Gorice, pri kateri je po dolgem okrevanju zaigral nekdanji reprezentant Miran Burgić, želijo nadaljevati zmagovalni niz.

Zadnjo tekmo 24. kroga bosta odigrala Domžale in Aluminij. Rumeni bodo poskušali upravičiti vlogo favorita. V prvi ligi so zmagali že sedmič zapored, v tem času pa se je njihova mreža zatresla le enkrat. Kidričani po drugi strani pod vodstvom Oliverja Bogatinova še čakajo na prvo letošnjo zmago, njihova prednost pred tekmeci v boju za obstanek pa kopni.

Prva liga Telekom Slovenije, 24. krog:

Lestvica:

Klub Tekme Zmage Remiji Porazi Gol razlika Točke 1. Olimpija 23 17 4 2 43:10 55 2. Maribor 22 14 6 2 38:15 48 3. Domžale 21 12 4 5 42:17 40 4. Rudar 21 10 3 8 28:23 33 5. Celje 21 8 6 7 27:27 30 6. Gorica 22 8 2 12 22:32 26 7. Krško 20 5 5 10 25:38 20 8. Aluminij 22 4 6 12 22:36 18 9. Triglav Kranj 20 3 5 12 16:35 14 10. Ankaran Hrvatini 22 2 7 13 19:49 13