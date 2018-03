Čistilna akcija v Mariboru

Prva liga Telekom Slovenije, 21. krog

Mariborčani so se zadnjič proti Velenjčanom v Ljudskem vrtu opekli 11. maja 2016, ko so izgubili z 2:3. Nato so dobili tri domače tekme z gol razliko 4:0. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Spored nepopolnega 21. kroga Prve lige Telekom Slovenije, saj bo dvoboj med Krškim in Triglavom odigran šele prihodnji mesec, se bo ob 14. uri začel v Novi Gorici. V mestu vrtnic, kjer je Olimpija v nedeljo premagala Gorico in prevzela vodstvo na lestvici, se bosta za točke udarila Ankaran in Domžale.

Pri gostiteljih, ki jim gre v tem letu odlično, saj so na dveh tekmah osvojili štiri točke, bo zaradi kartonov manjkal Raoul Delgado, bo pa prvič po vrnitvi iz Italije trenerju Vladu Badžimu na razpolago mladi reprezentant Erik Gliha. Pri gostih iz Domžal bo zaradi kazni manjkal občasni reprezentant Amedej Vetrih. Rumeni nestrpno čakajo prvi nastop v letu 2018.

Mariborčani bodo ob 16. uri v Ljudskem vrtu pričakali Velenjčane. Zmaga bi jih popeljala nazaj na vrh. Trener Darko Milanič ima nekaj težav pri sestavi moštva. Zdravstvene težave imata klubski rekorder Marcos Tavares in Jan Mlakar, pri knapih, ki bodo letos odigrali prvo tekmo, pa zaradi kartonov ne bo Anžeta Piška. V vrstah Rudarja bo tako uradni krst v 1. SNL doživelo kar nekaj tujcev.

Zmaji brez drugega najboljšega strelca

Issah Abass v sredo ne bo mogel pomagati soigralcem. Foto: Urban Urbanc/Sportida V sredo se bosta najprej ob 16. uri za točke pomerila Celje in Gorica. Sta dolgoletna člana 1. SNL, edina poleg Maribora, ki sta od začetka državne samostojnosti v najmočnejšem klubskem razredu. Celjani bodo po nesrečnem porazu v Ljubljani, ko so ostali brez točke v skoraj zadnji sekundi, proti vrtnicam nastopili brez kaznovanega Rudija Požega Vancaša, pri gostih iz Primorske, ki se v zadnjem času ubadajo s številnimi poškodbami, zaradi kartonov ne bo Uroša Celcerja.

Dve uri po tekmi v Celju se bo začelo zares v Ljubljani. Olimpija je letos dobila obe tekmi, proti Aluminiju, ki se je podobno kot zmaji prebil v polfinale pokala Slovenije, pa bo nastopila brez razigranega strelca Issaha Abassa. V tej sezoni je dosegel šest golov. Več jih je v dresu Olimpije dosegel le Portugalec Ricardo Alves. Kidričani so letos dvakrat remizirali. Pod vodstvom Oliverja Bogatinova, ki je leta 2015 sodeloval z zmaji, so osvojili točko proti Ankaranu in Mariboru.

Dvoboj med Krškim in Triglavom bo zaradi težav z zasneženim igriščem 3. aprila.

Prva liga Telekom Slovenije, 21. krog:

Lestvica:

Klub Tekme Zmage Remiji Porazi Gol razlika Točke 1. Olimpija 20 14 4 2 33:9 46 2. Maribor 19 13 5 1 32:11 44 3. Domžale 18 9 4 5 33:16 31 4. Rudar 18 9 2 7 23:17 29 5. Celje 19 6 6 7 23:26 24 6. Gorica 19 7 2 10 21:27 23 7. Krško 18 5 4 9 24:34 19 8. Aluminij 19 4 6 9 20:28 18 9. Triglav Kranj 19 3 5 11 16:34 14 10. Ankaran-Hrvatini 19 2 6 11 18:41 12