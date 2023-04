Olimpija tesno premagala Koper, Radomljani ob koncu razžalostili Sežano

Na zadnji tekmi 33. kroga slovenskega prvenstva je novopečeni prvak Olimpija s 3:2 premagala Koper. Ljubljančani imajo tri kroge pred koncem 15 točk prednosti pred Celjani, ki so na sobotnem štajerskem derbiju s 3:1 premagali in prehiteli Maribor. Vijolice so s točko manj tretje. Na uvodni nedeljski tekmi so nogometaši Radomelj v sodnikovem dodatku z 2:1 premagali Tabor Sežano in tudi teoretično potrdili obstanek v prvoligaški druščini. To je v soboto potrdil tudi Bravo, ki je v 95. minuti z golom Martina Kramariča zmagal na gostovanju pri Muri in ji zadal udarec v boju za mesta, ki vodijo v Evropo. Za uvod so se Domžale na domači zelenici z remijem razšle s predzadnjo Gorico.

1. SNL, 33. krog:

Petek, 28. april:

Sobota, 29. april:

Nedelja, 30. april:

Zadnjo aprilsko tekmo sta odigrala novi prvak Olimpija in Koper, ki je spomladi zdrsnil na četrto mesto. Srečanje v Stožicah se je končalo s tesno zmago domačih, ki jih je v 8. minuti s strelom z roba kazenskega prostora v vodstvo popeljal Anes Krdžalić, v 15. minuti je Svit Sešlar. Rudi Požeg Vancaš je izgubil žogo na svoji polovici, odvzel mu jo je Krdžalić in nato tudi podal do Sešlarja, ki je na koncu spodkopal žogo in jo poslal čez Adnana Golubovića v mrežo za 2:0. Ljubljančani so delovali odločneje, konkretneje, med drugim je še Aldair Djalo zapravil eno priložnost v 24. minuti, v 28. minuti pa so Koprčani po pregledu posnetka dobili najstrožjo kazen po prekršku Marcela Ratnika. Z bele pike je zanesljivo zadel Bright Edomwonyi. Koper je sicer v tem delu vzpostavil ravnotežje, vendar mu nobenega več od skupno 11 strelov v prvem polčasu ni uspelo realizirati.

V 53. minuti so sodniki pokazali na novo najstrožjo kazen po igranju z roko Maja Mittendorferja. Kazenski udarec je minuto pozneje izvedel Timi Max Elšnik in zanesljivo zadel za 3:1. Malce pozneje je bil nevaren še Admir Bristrić, v 57. minuti pa je moral posredovati Golubović po novem strelu Aldairja Djaloja. Pozneje sta obe ekipi imeli še nekaj priložnosti, v 72. minuti pa se je Koper vrnil v igro, potem ko je Andrej Kotnik zadel v zgornji kot Olimpijinih vrat s strelom z 20 metrov. V 90. minuti so imeli Koprčani lepo priložnost za izenačenje, vendar je Matevž Vidovšek preprečil veselje Maksu Barišiću po strelu iz bližine. V 93. minuti je na drugi strani Mario Kvesić zadel prečko, okvir gola pa je zatresel tudi David Sualehe z močnim strelom nekaj sekund pred koncem tekme.

Radomljani potrdili obstanek, Taboru teče voda v grlo

Uroš Korun je globoko v sodnikovem dodatku zadel za zmago Radomelj. Foto: Vid Ponikvar Prva nedeljska tekma med Taborom in Radomljami je bila pomembnejša za Sežance, saj v vsakem krogu bijejo pomemben boj za zbiranje točk, nujnih v boju za obstanek. A teh danes niso vknjižili, so pa jih Radomljani, ki so z novo zmago tudi teoretično potrdili obstanek.

Domači so povedli v 11. minuti prek Sache Marasovića, ki je prodiral po desni strani kazenskega prostora in nato z lepo odmerjenim diagonalnim strelom premagal Emila Velića. V 75. minuti je le nekaj sekund po vstopu v igro z glavo zadel neovirani Ester Sokler, ki je tako dosegel svoj deveti zadetek sezone. Sokler bi lahko v 78. minuti poskrbel še za preobrat, vendar je takrat z glavo, spet je podal Madžid Šošić, malce zgrešil cilj.

Do konca sta ekipi nato kazali previdnejšo igro brez pravih priložnosti. Je pa v 94. minuti imel Mihael Briški izjemno priložnost za domače, vendar je malce z desne strani zadel vratnico. Še več, nekaj sekund pred koncem tekme so domači ostali praznih rok, saj je v 96. minuti Uroš Korun z glavo zadel za slavje gostov z 2:1.

Celjani na krilih Matka premagali in prehiteli Mariborčane

Celjani so štajerski derbi začeli odločneje, v 11. minuti je Luka Bobičanec za malo zgrešil cilj, v 20. minuti pa se je zatresla mariborska mreža, a po ogledu videoposnetka gola Žana Karničnika zaradi prepovedanega položaja niso priznali.

Je pa pet minut zatem Menna Bergsena premagal nekdanji član Maribora Damjan Vuklišević. Najprej je ob predložku Popovića Bergsen poskus z glavo odbil v vratnico, a žoga se je odbila do celjskega branilca, ki jo je poslal v mrežo. Gostitelji so ob polčasu vodili z 1:0.

Aljoša Matko je k zmagi Celja nad Mariborom, s katero so skočili na drugo mesto, prispeval dva gola. Foto: Grega Valančič/Sportida

V 57. minuti je Karničnik znova poslal žogo za hrbet Bergsena, a bil znova v prepovedanem položaju, tako da je ostalo 1:0. Dve minuti zatem pa zadovoljstvo v taboru vijolic, najboljši strelec lige Žan Vipotnik je zadel po podaji Marka Tolića. V 63. minuti je bil blizu novemu zadetku, vendar je malce z desne strani z močnim strelom zadel prečko.

Izenačenje ni trajalo dolgo, v 65. minuti je Aljoša Matko po lepi dolgi podaji preigral mariborsko obrambo in zadel za 2:1. V 69. minuti je Aljaž Antolin meril malce premalo natančno s strelom od daleč, v 86. minuti pa se je izkazal mariborski vratar po poskusu Gregorja Bajdeta. Nekdanji član Maribora Matko je v sodnikovem dodatku poskrbel za novo preigravanje in s pomočjo prečke postavil končnih 3:1.

Knezi so z zmago na štajerskem derbiju z drugega mesta izrinili Mariborčane, ki na tretjem mestu zaostajajo točko.

Bravo je do zmage prišel globoko v sodnikovem dodatku. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Bravo v izdihljajih zadal udarec Murašem

Ker sta se v finale pokalnega tekmovanja uvrstila vodilna Olimpija in Maribor, je velika verjetnost, da bo v Evropo vodilo četrto mesto. Tega si želijo Dejan Grabić in njegovi varovanci iz Murske Sobote, ki pa so doživeli hud udarec v boju za mesta, ki vodijo v evropska tekmovanja. Ob tekmi več za četrtouvrščenim Koprom zdaj zastajajo štiri točke.

Izbranci Grabića, ki je pogrešal kaznovana Amarja Beganovića in Kaia Cipota, so v večjem delu tekme pokazali premalo, kazen pa je sledila tik pred koncem tekme, ko je Martin Kramarič dosegel zmagoviti gol in sploh prvi Bravov proti Muri v tej sezoni.

Fotogalerija s tekme (foto: Blaž Weindorfer/Sportida):

Delitev točk v Domžalah

Luka Topalović je zadel za vodstvo Domžal. Foto: Nik Moder/Sportida Prva tekma 33. kroga prve lige je bila odigrana v petek zvečer, ko sta se Domžale in Gorica razšla z remijem z 1:1 (1:0). Ekipi Domžal in Gorice nadaljujeta niz brez zmage v državnem prvenstvu. Domači so ga podaljšali na sedem, gosti pa na šest tekem. Oboji so nazadnje slavili sredi marca.

Domači so povedli v 33. minuti. Ob tem so imeli dvakrat tudi nekaj sreče. Najprej je po odbitku po udarcu iz kota žoga prišla do 17-letnega Luke Topalovića, ki je s približno 13 metrov sprožil proti vratom Novogoričanov. Na poti do vrat pa se je žoga še enkrat, tokrat neubranljivo, odbila v mrežo. Le minuto kasneje je Franko Kovačević zadel za 2:0, a je situacijo preveril Obrenović in zaradi igranja z roko Topalovića ob začetku akcije gol razveljavil.

Domače je po prvem resnem strelu v 63. minuti šokiral Dario Kolobarić. Nekdanji član Domžal je praktično iz nič z okoli 25 metrov natančno meril po tleh in zadel, od desne vratnice Gašperja Tratnika, s tem pa je postavil tudi končni izid tekme.