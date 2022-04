Pred več kot 7.000 navijači izid, ki ustreza Mariboru, a je ta želel še več

Težko pričakovani dvoboj za prvo mesto prve slovenske nogometne lige ni dal zmagovalca. Maribor in Koper sta igrala 1:1 in tako vijoličasti ohranjajo točko prednosti. Radomlje so na prvi sobotni tekmi z golom v 94. minuti z 2:1 premagale Tabor in potrdile svoj obstanek v prvi ligi. Že v petek sta 33. krog odprla Celje in Mura. Po preobratu so z igralcem več slavili črnobeli s 3:1.

Osuji je zadel za 1:1. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Rok Kronaveter, ki je začel v prvi postavi, je bil med bolj aktivnimi v uvodnih minutah. V deseti je z glavo izvrstno podal v kazenski prostor, kjer je iz prve udaril Ognjen Mudrinski, a za nekaj 10 centimetrov zgrešil koprski gol. Najboljši strelec lige je v 26. minuti vendarle prišel do svojega 16. gola. Podal mu je Jan Repas, bil je povsem odkrit in ni mu bilo težko premagati Adnana Golubovića. Manj kot deset minut pozneje je Koper prišel do izenačenja. Lamin Colley je lepo preigraval, nakar se je žoga odbila od enega od Mariborčanov in zašla do osamljenega Bedeja Osujija. Nigerijec je zabil svoj osmi gol sezone. Maribor je bil v zaključku polčasa znova zelo podjeten, a neučinkovit. Najbližje golu za 2:1 je bil Đorđe Ivanović.

Tudi drugi polčas so bolje odprli domači (v okvir vratar je med drugim streljal tudi Kronaveter), a so gostje kmalu vzpostavili ravnotežje. Tako je imel v 15. minuti nadaljevanja nevaren strel nekdanji član Maribora Andrej Kotnik, a je bil Menno Bergsen, ki v golu menja poškodovanega Ažbeta Juga, na pravem mestu. Vijoličasti so bili vse bolj in bolj nevarni. Res so si želeli gola. V 78. minuti si je Nino Žugelj zrl iz oči v oči z Golubovićem, a je bil koprski vratar na pravem mestu. Nekaj minut pred koncem je z razdalje zapretil tudi Martin Milec. A gola do konca nismo več videli. Koper je v drugem polčasu res dobro stal v obrambi. Končni izid 1:1.

Celje se čudi sodnikom, Mura z igralcem več do preobrata

Mura je slavila po preobratu. Foto: Grega Valančič/Sportida Mura je v petek gostovala v Celju. Klemen Pucko je v peti minuti stresel prečko, nekaj sekund prej pa je strel Luke Bobičanca ubranil Matjaž Rozman. Dobri dve minuti pozneje se je zgodil gol Celja, po Mariboru je Jon Šporn zabil še Muri. Njegov četrti gol v sezoni. V nadaljevanju polčasa so bili Celjani boljši nasprotnik, Grigorij Morozov je tudi zatresel prečko. David Zec je bil v 40. minuti izključen, potem ko je ob njem na tla padel Mihael Klepač. Številni so se čudili odločitvi sodnika Aleksandra Matkovića, češ da ni šlo za prekršek za rdeči karton.

Po prvih 45 minutah v vodstvu. Zaradi naravnost smešne sodniške odločitve od 40. minute dalje z igralcem manj. ⏳️⚽️#gremocele #mojemestomojklub pic.twitter.com/kRE0UBsMpO — NK Celje (@NKCelje) April 29, 2022

Z igralcem več je Mura po glavnem odmoru odločno krenila po gol za izenačenje in ga 54. minuti tudi zabila. Predložek Klepača je sprva Rozman odbil, a naravnost na glavo Mirlinda Dakuja, ki je žogo samo zabil v njegov gol. Četrti gol v sezoni za nogometaša s Kosova. Petnajst minut pred koncem tekme je Klepač podal še za en gol. Za 2:1 je zabil Luka Bobičanec. V sodnikovem dodatku je Žan Flis v kazenskem prostoru podrl Klepača in sodnik je pokazal na belo točko. Za končni izid 3:1 je z bele točke zadel Tomi Horvat. Tako za Bobičanca kot Horvata je bil to sedmi gol v sezoni.

1. SNL, 33. krog: Petek, 29. 4.:

Celje : Mura 1:3

Šporn 8.; Daku 54., Bobičanec 74., Horvat 95./11mRK: Zec 40. (Celje) Sobota, 30. 4.:

Tabor : Radomlje 1:2 (0:1)

Mavretić 59.; Mrkonjić 15., Guzina 94.



Maribor : Koper 1:1 (0:0)

Mudrinski 26.; Osuji 35 Nedelja, 1. 5.:

17.30 Domžale - Aluminij

20.15 Olimpija - Bravo