Za drugo mesto gre! Nekdanji vijolični bojevnik preti Mariboru.

Državni prvak je odločen, a do konca prve slovenske nogometne lige so še štirje krogi. Maribor in Celje v boju za drugo mesto ločita le dve točki, to soboto ob 20.15 pa igrata prav med sabo. Mura za četrtim mestom (Koper), ki bo očitno še vodilo v Evropo, zaostaja štiri točke. Neposrednemu izpadu iz lige pa se bosta na zadnjih tekmah prvenstva skušala izogniti Gorica in Tabor. Med njima je le točka.

1. SNL, 33. krog:

Petek, 28. april:

Sobota, 29. april:

Nedelja, 30. april:

Aprila brez zmage

Prva tekma 33. kroga prve lige bo odigrana v petek zvečer, ko v Domžale prihaja Gorica. Tudi Domžalčani imajo še možnosti za Evropo, saj so le točko za peto Muro, torej pet za četrtim Koprom. V tej sezoni sta se dva medsebojna obračuna Domžal in Gorice končala z zmago Domžal (eden celo s 5:1), na prvi pa golov nismo videli. Ne Domžale ne Gorica v aprilu še nista zmagala.

Z Grabićem še niso zmagali dve zapored

Dejan Grabić Foto: Vid Ponikvar/Sportida Ker sta se v finale pokalnega tekmovanja uvrstila vodilna Olimpija in trenutno drugi Maribor, je velika verjetnost, da bo v Evropo vodilo četrto mesto. Tega si želijo Dejan Grabić in njegovi varovanci iz Murske Sobote. Mura bo proti Grabićevemu prejšnjemu klubu Bravu igrala brez kaznovanih Amarja Beganovića in Kaia Cipota. Grabić pravi, da posebnih čustev na tej tekmi ne bo. Ekipo Mure je prevzel prav po prejšnji medsebojni tekmi, ko je bilo v Ljubljani 0:0. Na treh tekmah med tema dvema ekipama smo to sezono videli samo dva gola (obe tekmi je dobila Mura). Zanimivo: odkar jo vodi Grabić, črno-beli še nismo zmagali dve zaporedni tekmi.

Matko verjame v zmago

Aljoša Matko Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Celje in Maribor, tekmeca za drugo mesto, igrata med seboj v štajerskem derbiju v soboto ob 20.15. Februarja so Mariborčani doma slavili z 2:0, v prvem delu sezone pa sta se oba medsebojna obračuna končala z delitvijo točk. Nogometaši iz Ljudskega vrta so v spomladanskem delu bolj uspešni, saj so na 12 tekmah zmagali sedemkrat; igralci iz knežjega mesta pa šestkrat.

Ločita ju torej le dve točki, je pa ena velika razlika: Maribor je zabil kar 64 golov, Celje le 44. Se pa pri Celjanih končno v pravo strelsko formo vrača Aljoša Matko. Nekdanji član Maribora je ob zadnji zmagi nad Bravom zabil dva gola. "Ta zmaga zagotovo pomeni lepo popotnico za štajerski derbi, in če ga bomo odigrali tako, kot smo ga igrali tokrat, verjamem, da bomo lahko uspešni," je po zmagi nad Bravom povedal 23-letni celjski napadalec, ki je pri osmih golih v tej sezoni. Na drugi strani ima Maribor v svojih vrstah prvega strelca lige, Žana Vipotnika (18 golov).

V nedeljo pomembni tekmi za Tabor in Koper

Olimpija se je po osvojenem naslovu uvrstila še v finale pokalnega tekmovanja, kjer bo naslednji konec tedna igrala z Mariborom. Foto: Grega Valančič/Sportida Prva nedeljska tekma med Taborom in Radomljami je pomembnejša za Sežance, saj so si Radomljani obstanek v prvi ligi bolj ali manj že zagotovili. Tabor je brez zmage vse od 12. februarja, ko je s 4:0 presenetil Domžale.

Zadnjo aprilsko tekmo bosta v nedeljo ob 17.30 odigrala novi prvak Olimpija in Koper, ki je spomladi zdrsnil na četrto mesto. Ekipi zdaj na lestvici loči kar 20 točk. Ljubljančani so dobili vse tri medsebojne dvoboje, z gol razliko 5:2. Primorci so spomladi zmagali samo štiri tekme, je pa res, da so vse te prišle na zadnjih šestih tekmah. Imeli so obilo težav s poškodbami. In zato so jim Mura in Domžale vse bližji. Pričakovati je, da bomo videli dvoboj številnih mladih talentov, saj je Zoran Zeljković na prejšnji teden igral s prvo enajsterico, staro povprečno 25,5 leta. Še mlajša pa je bila proti Gorici prva ekipa Alberta Riere (23,7 leta), saj je ob že osvojeni lovoriki in pred torkovo pokalno tekmo želel odpočiti nekaj ključnih igralcev. Tudi tokrat pa bo bržkone dal priložnost mlajšim.