S tekmama v Murski Soboti in Ljubljani se je začela 33. sezona prve slovenske nogometne lige. Domžale so po preobratu s 3:2 premagale Muro. Poškodoval se je Kai Cipot, vratar Klemen Mihelak je dosegel avtogol. Bravo je bil doma z 2:0 boljši od novinca v ligi Rogaške. Olimpija je branjenje krone začela s porazom v Kopru (2:1). Najuspešnejši klub v državi Maribor v nedeljo ob 17.30 gostuje pri Radomljah. Za piko na i bomo v nedeljo ob 20.15 dobili obračun povratnika v ligo Aluminija in zvezdniškega Celja z novim trenerjem Albertom Riero, ki je junija dvignil lovoriko z Olimpijo. Rezultate vseh tekem lahko na Sportalu spremljate v živo.

Mura že v 24. minuti povedla z 2:0, nato pa ...

Simon Rožman si poleti želi vsaj še dve okrepitvi. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida Dvoboj Mure in Domžal je dvoboj ekip, ki stavita na mlad kader. Ekipa Dejana Grabića je doživela precej kadrovskih sprememb, od prekmurske ravnice se je poslovil tudi najboljši strelec Mirlind Daku. Kot zadnji je odšel Mihael Klepač, Gregor Balažic pa je sklenil igralsko kariero. Med novinci velja izpostaviti Gabra Dobrovoljca, ki je dolgo nosil dres Domžal, ter Almina Kurtovića, ki je znova združil moči s trenerjem Grabićem. Domov se je vrnil Amadej Maroša. Precej spremenjena je tudi ekipa Simona Rožmana, ki je sredi tedna neslavno izpadla v kvalifikacijah za konferenčno ligo. Jim je pa uspelo zadržati Franka Kovačevića, ki je bil v prejšnji sezoni z 12 goli njihov prvi strelec, a na prvi tekmi lige ni igral.

Domžale so po pol ure igre v Fazaneriji znižale na 1:2. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Uvodne minute so bile v Fazaneriji zelo zanimive, domače navijače so dvignile na noge: po izjemni podaji Maroše je za 1:0 zadel Dardan Shabanhaxhaj, na 2:0 pa je povišal nekdanji član Domžal Emir Saitoski. Svoj prvi gol v prvi ligi je za znižanje na 1:2 sredi polčasa zabil Edin Julardžija. Pred koncem pa šok za Murine navijače, saj se je poškodoval Kai Cipot in moral predčasno v slačilnico. Zamenjal ga je Dobrovoljc.

Pred koncem prvega polčasa se je poškodoval Kai Cipot. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Zmaga po preobratu. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Drugi polčas so morali zaradi močnega dežja in posledične teme sodniki za nekaj minut prekiniti, da so prižgali reflektorje. V 78. minuti smo nato videli najlepšo Murino akcijo polčasa, a je Maroša streljal preslabo in je žogo zaustavil Gašper Tratnik. Kdor ne da, dobi, pravijo in to se je zgodilo že v naslednjem napadu. Gašper Černe je na svoji peti prvoligaški tekmi dosegel prvi gol. In na semaforju je bilo 2:2. Domžale so v zadnjih minutah še bolj odločno napadle in zgodil se je še en šok za Muraše: po izvajanju kota je vratar črno-belih Klemen Mihelak skušal izboksati žogo, a je bila ta tako spolzka, da jo je poslal v lastno mrežo. In Mura je izgubila z 2:3.

Prvi gol sezone v prvi minuti zabil Štor

Luka Štor je prvi gol sezone zabil že v prvi minuti tekme. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida Ob isti uri se je v soboto v ljubljanski Šiški začela tekma med Bravom in Rogaško, kjer smo videli tudi prvi gol sezone. Že v prvi minuti je za vodstvo Ljubljančanov zadel Luka Štor. Na 2:0 je v 73. minuti povišal izkušeni Matej Poplatnik, lani še tretjič najboljši strelec druge lige (Ilirija). Med elito je že igral za Triglav, vmes je bil tudi v Indiji. To je bil tudi končni izid tekme.

Mladi trener Brava Aleš Arnol se je moral pred sezono posloviti od nekaj ključnih igralcev, ob Kurtoviću še od Martina Kramariča, Žana Trontlja in Nemanje Jakšića. Rogaška se je v prvo ligo vrnila po treh desetletjih, vodi pa jo Oskar Drobne, ki ima z njo že izkušnje, nedavno je vodil Aluminij. Dve najzanimivejši novi imeni pri Slatinčanih sta vratar Rok Vodišek, nekoč up Olimpije, in Žan Benedičič, ki je bil eden ključnih mož šampionske ekipe Celja izpred nekaj let.

Kralj strelcev druge lige Matej Poplatnik po novem zabija v prvi ligi. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Nova imena v Kopru priigrala zmago proti prvakom

Henriques želi zmage in lovorike, a je za zdaj v napovedih previden. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida V večerni sobotni tekmi je na Bonifiki pri razočaranju drugega dela zadnjega prvenstva gostovala prvakinja. Olimpija je ostala brez Alberta Riere in Maria Kvesića, kar 11 nogometašev pa je zapustilo slačilnico Kopra. Lahko pa trener Zoran Zeljković računa na tri povratnike (Jan Koprivec, Enej Marsetič in Nardin Mulahusejnović). Veliko bo odvisno, ali se bo po težki poškodbi v staro formo vrnil Max Barišić. Med novinci je še eno znano ime: Nik Omladić. Nekdanji nogometaš Olimpije se je v prvo slovensko ligo vrnil po osmih letih. Novi trener zmajev Joao Henriques je dejal, da bo kljub evropskim tekmam v prvo postavo uvrstil 11 najboljših. A so na klopi za rezerviste ostali slovenski nogometaši Timi Max Elšnik, Mustafa Nukić in Svit Sešlar. Kapetanski trak je nosil Marcel Ratnik.

Povratnik na Bonifkiki Nardin Mulahusejnović je zabil za vodstvo z 1:0. Foto: Vid Ponikvar/Sportida Je pa začel novinec v zelenem dresu, tokrat sicer v črnem, Nemanja Motika, ki je veliko preigraval. Tudi sicer je imela Olimpija več žogo, a se je kar malo preveč poigravala z žogo in premalokrat streljala na gol. Po izvrstni dvojni podaji je imel najlepšo priložnost Josip Posavec (40. minuta), a je Koprivec branil. Pri Kopru je vso tekmo izstopal Omladić, v 58. minuti je poslal lep predložek iz kota, ki ga je z visokim skokom z glavo v gol Matevža Vidovška poslal Mulahusejnović. Henriques je reagiral in namesto novincev Motike, Raula Florucza in Saarja Fadide v igro poslal Ruija Pedra, Elšnika in Sešlarja. A proti zaprti postavitvi Kopra so imeli Ljubljančani vse več težav. Je pa zadel rezervist Kopra, Francoz Timothee Nkada. Njegov prvi gol za rumene z obale in zasluženo vodstvo domačih z 2:0. Zelo motivirani Sešlar, ki pred tremi leti pri Zeljkoviću v Krškem ni dobil veliko priložnosti za igro, je v sodnikovem dodatku zgolj ublažil poraz prvakov.

Radomlje in Maribor iščejo novega golgeterja

Žan Vipotnik, najboljši strelec lige v zadnji sezoni, je zapustil Ljudski vrt. Foto: Vid Ponikvar/Sportida V nedeljo popoldne Radomlje gostijo Maribor. Oliver Bogatinov je spomladi prerodil ekipo, ki je izgubila samo enkrat. So pa ostali brez Esterja Soklerja, ki je po desetih golih prestopil v Aberdeen. Nadomestiti ga bo skušal nekdanji up Maribora Nino Kukovec. Če so oni sproščeni, to ne velja za Maribor, ki se po sezoni brez lovorike želi vrniti na pota stare slave. Na dveh evropskih tekmah še ni prepričal. Trener Damir Krznar je ostal brez prvega podajalca in prvega strelca ekipe (to sta bila Marko Tolić in Žan Vipotnik). Xhuliano Skuka in Arnel Jakupović, ki sta zadela na četrtkovi evropski tekmi, bosta nosila breme zadetkov.

Riera z zvezdniškim Celjem pri Pevniku, ki ima iskrico v očeh

Albert Riera Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida Najtežje v prvem krogu čakamo zadnjo tekmo: v nedeljo ob 20.15 v Kidričevo prihaja Celje. Novi trener Celjanov Albert Riera ima za spoznavanje in pripravo ekipe vsega dva dneva, nasproti pa mu stoji vselej samozavestni Robert Pevnik. Oba sta nekdanja trenerja Olimpije. "V očeh mu vidim, kako težko čaka to tekmo," je o Pevniku na petkovi novinarski konferenci dejal Riera. Španec je Olimpijo jeseni v neverjetno kratkem času naredil za šampionsko ekipo, bo zdaj še Celje? Poimensko ima še boljšo ekipo, če izpostavimo samo dva nekdanja zmaja Aljošo Matka in Maria Kvesića, občasna reprezentanta Žana Karničnika in Nina Kouterja, pa tudi še dva nekdanja zvezdnika Mure Luko Bobičanca in Matka Obradovića. Tukaj je še Matic Vrbanec, ki si je ime zgradil prav pri tokratnem nasprotniku Aluminiju.

