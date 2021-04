Projekt superliga prekinjen: Premislili bomo korakih za preoblikovanje projekta

Kaj se je dogajalo včeraj?

"Nepozabnih 48 ur," so nekateri tuji mediji zapisali. Le toliko časa je živela novonastala nogometna superliga. Očitno je bil pritisk prevelik in angleški klubi so kmalu spoznali, da je bolje, da sestopijo iz te ladje in še naprej tekmujejo pod okriljem evropske nogometne zveze (UEFA), katero vodi Aleksander Čeferin. Sprva se je za ta korak odločil Chelsea, nato so mu sledili še ostali angleški klubi - Arsenal, Liverpool, Manchester City, Manchester United in Tottenham.

Po zadnjih napovedih je le še vprašanje časa, kdaj se bodo umaknili še italijanski predstavniki. Na dan je prišla novica, da iz superlige nameravata izstopiti tudi AC Milan in Inter Milan.

BREAKING: AC Milan and Inter plan to also leave the Super League, per @FabrizioRomano pic.twitter.com/VbfS8v6QUJ — B/R Football (@brfootball) April 20, 2021

Za njih obstoječi sistem ne deluje

V nočnih urah je vodstvo superlige dalo uradno izjavo. Poskušali bodo preoblikovati njihov projekt, a po zadnjih dogodkih so to verjetno le še poskusi iz obupa. Bolj kot ne je jasno, da superliga sploh ne bo zaživela. Vseeno so snovalci te lige prepričani, da njihov projekt ni sporen oziroma je usklajen z evropsko zakonodajo in predpisi.

"Glede na trenutne okoliščine, bomo znova premislili o najprimernejših korakih za preoblikovanje projekta. Pri tem bomo upoštevali naše cilje. Da navijačem ponudimo najboljše možne izkušnje, hkrati pa povečamo solidarnostna plačila za celotno nogometno skupnost," so med drugim zapisali v svojem poročilu.

"Evropska superliga, je prepričana, da se mora trenutno stanje evropskega nogometa spremeniti. Predlagamo novo evropsko tekmovanje, ker obstoječi sistem ne deluje," so še zapisali.

#SuperLeague official statement 🚨



"We are reconsidering the appropriate steps, in order to reshape the project”.



“We're proposing a new competition, because current one isn't working. English clubs have been forced to leave, due to outside pressure”.



It’s gonna be suspended. pic.twitter.com/2GWXSVhTr4 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 20, 2021

Začelo se je v noči na ponedeljek

Spomnimo, 12 evropskih klubskih velikanov iz Anglije, Italije in Španije (AC Milan, Arsenal, Atletico Madrid, Chelsea, Barcelona, Inter Milan, Juventus, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Real Madrid in Tottenham), je v noči na ponedeljek potrdilo rojstvo novega tekmovanja, elitne superlige, v kateri bi nastopalo 20 klubov, od tega 15 stalnih udeležencev.