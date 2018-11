Brazilcem sosedski obračun južnoameriških velikanov

V tednu, ki prinaša zadnje tekme lige narodov, ne bo manjkalo niti atraktivnih prijateljskih tekem. Privoščile si jih bodo lahko reprezentance iz prve in druge jakostne skupine, ki nastopajo v skupinah lige narodov z lihim številom sodelujočih. V sredo se je Švica v Luganu, ki ga odlično pozna slovenski reprezentant Domen Črnigoj, pomerila z gostiteljem prihodnjega svetovnega prvenstva, Katarjem in izgubila z 0:1.

V četrtek se je Anglija na Wembleyju pomerila z izbrano vrsto ZDA, ki podobno kot Slovenija še išče ''trajnega'' selektorja. Začasno opravlja odgovorno vlogo Dave Sarachan. Tako kot Nemci so tudi Angleži zabeležili zanesljivo zmago (3:0). Prvi je v polno zadel Jesse Lingard, vodstvo je podvojil Trent Alexander-Arnold, v 77. minuti je zadel še Callum Wilson. V Dublinu so bili gledalci priča vseirskemu nogometnemu prazniku, saj sta se v prestižnem srečanju udarili Irska in Severna Irska, ki sta se razšli brez zmagovalca (0:0).

Nemčija je s 3:0 ugnala Rusijo. Foto: Reuters V Leipzigu, kjer se za prvenstvene točke poteguje Kevin Kampl, sta se pomerili Nemčija in Rusija. Zanesljive zmage so se veselili Nemci, ki so že v prvem polčasu zapečatili usodo Rusov. Prvi je zadel Leroy Sane, v 25. minuti je na 2:0 povišal Niklas Süle, slabih 15 minut pozneje se je med strelce vpisal še Serge Gnabry in s tem postavil končni rezultat

V četrtek je največjo pozornost plenil sosedski obračun južnoameriških velikanov. Brazilija in Urugvaj sta se pomerila na Arsenalovem stadionu Emirates v Londonu. Zaradi poškodb za Selecao niso zaigrali Philippe Coutinho (Barcelona) ter Realov dvojec Marcelo in Casemiro. Edini zadetek na tekmi je v 76. minuti za zmago Brazilcev z bele točke prispeval zvezdnik PSG-ja, Neymar.

Argentina, za katero še vedno ne igra Lionel Messi, bo v noči na soboto v Cordobi poskušala premagati Mehiko, s katero se bo pomerila tudi tri dni pozneje v Mendozi, v nedeljo pa se bosta na Kanarskih otokih v Las Palmasu pomerili Španija in BiH, ki jo uspešno vodi Robert Prosinečki.

V torek bo dejaven tudi Irak, ki ga vodi Srečko Katanec, pomeril se bo proti južnoameriški predstavnici Boliviji, obeta pa se še nekaj spopadov velesil. Brazilija se bo na Otoku v Milton Keynesu spopadla s Kamerunom, Italijo čaka v belgijskem Genku spopad z ZDA, svetovna prvakinja Francija pa bo v ponovitvi četrtfinalnega spopada na SP 2018 na stadionu Stade de France gostila Urugvaj.

Sreda, 14. november:

Švica : Katar 0:1 (0:0)