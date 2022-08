Prestopni rok teče in blagajna se polni

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Belgijski nogometni prvak Club Brugge v zadnjih dneh pridno polni blagajno s prestopi. Potem ko je pred kratkim za več kot 32 milijonov evrov in 12,5 odstotka od naslednje prodaje italijanskemu Milanu prodal Charlesa De Ketelaereja, so Belgijci novo stranko našli v Nemčiji. Hoffenheimu so prodali 21-letnega francoskega branilca Stanleyja Nsokija.