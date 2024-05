V živo: Arsenal ne igra, a je najbolj nervozen

V angleški premier ligi je do konca le še en krog, bodo pa med tednom klubi na zaostalih tekmah opravili s starimi grehi. Izjemno pomemben obračun v boju za lovoriko se v torek zvečer igra v Londonu, kjer pri Tottenhamu gostuje Manchester City (21.00). Rezultat bo imelo velik vpliv na razplet bitke za prvaka med Cityjem in Arsenalom.

Angleško prvenstvo, zaostale tekme

Torek, 14. maj:

Arsenal ima krog pred koncem angleškega prvenstva 86 točk, točko več od drugega Manchestra Cityja, ki pa bo zdaj odigral še zaostalo tekmo s Tottenhamom, po kateri bi se v primeru uspeha lahko sinjemodri zavihteli na vrh. A pred meščani je visoka ovira, Tottenham na petem mest teoretično še upa na uvrstitev na četrto mesto in ligo prvakov, a ima Aston Villa na četrtem položaju z odigrano tekmo več pet točk prednosti, tako da Spurs nujno potrebujejo zmago, zanje pa bo pesti močno stiskal tudi mestni tekmec Arsenal.

Za mestnega tekmeca Tottenham bo danes pesti močno stiskal tudi Arsenal. Foto: Reuters

City je neporažen na zadnjih 21 tekmah premier lige, v tem obdobju je sedemnajstkrat zmagal in štirikrat remiziral. Le enkrat so imeli daljši niz brez poraza v tekmovanju, med aprilom 2017 in januarjem 2018 je takšen niz trajal 30 tekem. A Tottenham je na drugi strani dobil vsako od zadnjih štirih domačih ligaških tekem z Manchestrom Cityjem, ne da bi prejel en sam gol. Na prvem obračunu sezone v premier ligi sta se ekipi na Etihadu razšli z izidom 3:3, zatem pa je City slavil na gostovanju v Londonu v okviru pokala FA, v katerem je zmagal z 1:0.

V boju za naslov bo nato Arsenal v nedeljo gostil Everton, Manchester City pa bo doma pričakal West Ham.

V sredo bosta na sporedu še dve zaostali tekmi, Brighton bo gostil Chelsea, Newcastle se bo mudil pri Manchester Unitedu.

Sreda, 15. maj:

