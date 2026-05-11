Aston Villa Arsenal Benjamin Šeško Benjamin Šeško Jaka Bijol Leeds United Manchester United Manchester City Chelsea Liverpool angleško prvenstvo tuja nogometna prvenstva tuja nogometna prvenstva Premier League

Ponedeljek, 11. 5. 2026, 21.00

39 minut

Angleško prvenstvo, 36. krog

VAR v zadnjih sekundah rešil Arsenal, Bijol lahko zagode Tottenhamu #vŽivo

Leandro Trossard, Arsenal | Arsenal je kljub pritisku Manchester Cityja vse bližje angleškemu naslovu. | Foto Guliverimage

Arsenal je kljub pritisku Manchester Cityja vse bližje angleškemu naslovu.

Manchester City je po spodrsljaju v prejšnjem krogu v soboto v 36. krogu premier lige s 3:0 premagal Brentford in povečal pritisk na vodilni Arsenal. Topničarji so na to odgovorili z dramatično zmago nad West Hamom, nove tri točke je priigral Leandro Trossard. Krog se je začel z obračunom Liverpoola in Chelseaja (1:1), ki v zadnjem obdobju ne blestita. Manchester United je pri Sunderlandu osvojil le točko (0:0), Benjamina Šeška zaradi poškodbe noge ni bilo v postavi. Krog v ponedeljek končujeta Tottenham in Leeds United. Spurs do le točko nad cono izpada, Leeds pa šest. Jaka Bijol je v prvi enajsterici.

Angleško prvenstvo, 36. krog:

Ponedeljek, 11. maj:

Pep Guardiola
Jeremy Doku je zadel za 1:0. | Foto: Reuters Jeremy Doku je zadel za 1:0. Foto: Reuters Manchester City je bil v prvem polčasu dvakrat zelo blizu zadetku, obakrat Erling Haaland. V 20. minuti je žogo z glavo za malo poslal prek vrat, v 28. minuti pa je z neposredne bližine streljal neposredno v vratarja. Po 45 minutah je bilo tako 0:0.

Šele po uri igre je City povedel in upanje na lovoriko je bilo spet živo. V zgornji desni kot vrat je žogo zabil Jeremy Doku. Sedem minut pozneje je bil blizu zadetku Phil Foden, a je bil vratar Caoimhin Kelleher na pravem mestu. V 75. minuti pa je vendarle zabil tudi najboljši strelec lige Haaland. To je bil njegov 26 premierligaški gol v sezoni. Omar Marmoush je po Haalandovi podaji zadel šele drugič v sezoni in v sodnikovem dodatku postavil končni izid 3:0.

Poškodovani Šeško na tribuni

Manchester United se je brez Benjamina Šeška mučil s Sunderlandom in osvojil le točko. | Foto: Reuters Manchester United se je brez Benjamina Šeška mučil s Sunderlandom in osvojil le točko. Foto: Reuters Benjamin Šeško je v prejšnjem krogu zabil ob veliki zmagi Manchester Uniteda nad Liverpoolom, a zaradi poškodbe ob agresivnem posredovanju Ibrahime Konateja srečanje sklenil že v prvem polčasu. "Že nekaj časa ima težave z bolečinami v spodnjem delu noge, pri golenici. Ko je ob enem izmed grobih stikov končal na tleh, je prejel udarec ravno v del noge, ki mu je že tako ali tako povzročal težave," je po nedeljski tekmi pojasnil glavni trener Rdečih vragov, Michael Carrick. Kljub nejasnostim, za kako hudo poškodbo gre, je slovenski as z ekipo odpotoval v Sunderland, a ni bil niti med rezervisti, ostal je na tribuni.

Sunderland in United sta odigrala bolj ali manj izenačeno tekmo brez posebej velikih priložnosti, čeprav so domači enkrat zatresli okvir vrat, gosti pa so že v sodniškem dodatku prek Matheusa Cunhe zapravili eno lepših priložnosti za spremembo izida. United je kljub temu dva kroga pred koncem trdno na tretjem mestu in si je že pred tem zagotovil ligo prvakov.

Derbi "ranjenih" brez zmagovalca

Liverpool je srečanje s Chelseajem odprl po svojih željah, v šesti minuti je Rio Ngumoha podal žogo Ryanu Gravenberchu, ta se je na robu kazenskega prostora odločil za strel in s silovitim in natančnim strelom domače popeljal v vodstvo z 1:0. A Chelsea se je v 35. minuti vrnil v igro, gol je dosegel Enzo Fernandez, žoga pa je presenetila obrambo Liverpoola in vratarja Giorgija Mamardashvilija. V nadaljevanju gola nismo več videli.

V zaključku tekme so imeli veliko dela sodniki. V 84. minuti se je zdelo, da je Joao Pedro igral z roko v kazenskem prostoru, a niso sodniki ničesar dosodili. Pet minut pozneje pa je isti nogometaš padel na drugi strani v kazenskem prostoru, a je Craig Pawson samo zamahnil z roko. Nato je situaciji vendarle pregledal s sistemom VAR, a odločitve ni spremenil.

Trossard, Raya in VAR rešili Arsenal

V nedeljo so bile vse oči uprte v London. Nogometaši Arsenala so se soočili z velikanskim pritiskom, čeprav je nasproti stal West Ham, ki se bori za obstanek med angleško elito. Varovanci Nuna Espirita Santa so postregli s trdim odporom, v igri topničarjev pa je bilo očitno prisotne kar nekaj nervoze.

Vodilna ekipa angleškega prvenstva si pravih priložnosti v prvem polčasu ni priigrala, dodatne skrbi je prinesla poškodba Bena Whitea. Na drugi strani se je tik pred odmorom z odlično obrambo izkazal David Raya. Ni bila zadnja.

Dobrih deset minut pred koncem obračuna se je v izjemni priložnosti pred vrati gostov znašel Mateus Fernandes, a je vratar Arsenala bled strel uspel zaustaviti. Štiri minute kasneje je sledila kazen na nasprotnem koncu igrišča. Kapetan Martin Odegaard, ki je tekmo začel na klopi, je v kazenskem prostoru zaposlil Leandra Trossarda, izkušeni Belgijec pa je poskrbel za delirij med navijači topničarjev.

Drame še ni bilo konec. V izdihljajih srečanja si je West Ham priigral kot, po kaosu v kazenskem prostoru gostov pa je žogo v gol poslal Callum Wilson. Kazalo je na veliko slavje domačih in Manchester Cityja, a se je oglasil VAR. Glavni sodnik Chris Kavanagh je potrdil, da je Pablo na nedovoljen način oviral Rayo. Bržčas pravilna sodniška odločitev, o kateri pa bo zaradi dejstva, da je bilo oviranje vratarjev v tej sezoni pogosta taktika čete Mikela Artete, zagotovo še precej govora.

Ostalo je pri vodstvu Arsenala, zadetek Trossarda pa je na koncu zadostoval za nove tri točke in za novo zmago, ki topničarje postavlja na prag raja. Od angleškega naslova so zdaj oddaljeni le še dve zmagi.

Angleško prvenstvo, 36. krog:

Sobota, 9. maj:

Nedelja, 10. maj

Ponedeljek, 11. maj:

Lestvica

Najboljši strelci:

26 – Haaland (Manchester City)
22 – Igor Thiago (Brentford)
15 – Joao Pedro (Chelsea), Semenyo (Manchester City)
14 – Gyökeres (Arsenal)
13 – Gibbs-White (Nottingham), Welbeck (Brighton)
12 – Watkins (Aston Villa), Calvert-Lewin (Leeds United), Kroupi (Bournemouth)
11 – Ekitike (Liverpool), Šeško (Manchester United), Mateta (Crystal Palace)
10 – Richarlison (Tottenham), Wilson (Fulham), Fleming (Burnley)
...
1 Bijol (Leeds United)

