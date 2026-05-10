Navijači Arsenala v deliriju: Trossard strl odpor v Londonu #vŽivo

V 36. krogu angleškega prvenstva se nadaljuje boj za naslov prvaka. Manchester City je po spodrsljaju v prejšnjem krogu v soboto s 3:0 premagal Brentford in se vodilnemu Arsenalu približal na dve točki zaostanka. Topničarji za nove točke pravkar igrajo pri West Hamu, ki se bori za obstanek. Krog se je začel z obračunom Liverpoola in Chelseaja (1:1), ki v zadnjem obdobju ne blestita. Manchester United je pri Sunderlandu osvojil le točko (0:0), Benjamina Šeška zaradi poškodbe noge ni bilo v postavi. Krog bosta v ponedeljek sklenila Tottenham in Leeds Jake Bijola.

Angleško prvenstvo, 36. krog:

Nedelja, 10. maj

Jeremy Doku je zadel za 1:0. Foto: Reuters Manchester City je bil v prvem polčasu dvakrat zelo blizu zadetku, obakrat Erling Haaland. V 20. minuti je žogo z glavo za malo poslal prek vrat, v 28. minuti pa je z neposredne bližine streljal neposredno v vratarja. Po 45 minutah je bilo tako 0:0. Šele po uri igre je City povedel in upanje na lovoriko je bilo spet živo. V zgornji desni kot vrat je žogo zabil Jeremy Doku. Sedem minut pozneje je bil blizu zadetku Phil Foden, a je bil vratar Caoimhin Kelleher na pravem mestu. V 75. minuti pa je vendarle zabil tudi najboljši strelec lige Haaland. To je bil njegov 26 premierligaški gol v sezoni. Omar Marmoush je po Haalandovi podaji zadel šele drugič v sezoni in v sodnikovem dodatku postavil končni izid 3:0.

Poškodovani Šeško na tribuni

Manchester United se je brez Benjamina Šeška mučil s Sunderlandom in osvojil le točko. Foto: Reuters Benjamin Šeško je v prejšnjem krogu zabil ob veliki zmagi Manchester Uniteda nad Liverpoolom, a zaradi poškodbe ob agresivnem posredovanju Ibrahime Konateja srečanje sklenil že v prvem polčasu. "Že nekaj časa ima težave z bolečinami v spodnjem delu noge, pri golenici. Ko je ob enem izmed grobih stikov končal na tleh, je prejel udarec ravno v del noge, ki mu je že tako ali tako povzročal težave," je po nedeljski tekmi pojasnil glavni trener Rdečih vragov, Michael Carrick. Kljub nejasnostim, za kako hudo poškodbo gre, je slovenski as z ekipo odpotoval v Sunderland, a ni bil niti med rezervisti, ostal je na tribuni.

Sunderland in United sta odigrala bolj ali manj izenačeno tekmo brez posebej velikih priložnosti, čeprav so domači enkrat zatresli okvir vrat, gosti pa so že v sodniškem dodatku prek Matheusa Cunhe zapravili eno lepših priložnosti za spremembo izida. United je kljub temu dva kroga pred koncem trdno na tretjem mestu in si je že pred tem zagotovil ligo prvakov.

Derbi "ranjenih" brez zmagovalca

Liverpool je srečanje s Chelseajem odprl po svojih željah, v šesti minuti je Rio Ngumoha podal žogo Ryanu Gravenberchu, ta se je na robu kazenskega prostora odločil za strel in s silovitim in natančnim strelom domače popeljal v vodstvo z 1:0. A Chelsea se je v 35. minuti vrnil v igro, gol je dosegel Enzo Fernandez, žoga pa je presenetila obrambo Liverpoola in vratarja Giorgija Mamardashvilija. V nadaljevanju gola nismo več videli.

Liverpool je povedel v šesti minuti. Foto: Reuters

V zaključku tekme so imeli veliko dela sodniki. V 84. minuti se je zdelo, da je Joao Pedro igral z roko v kazenskem prostoru, a niso sodniki ničesar dosodili. Pet minut pozneje pa je isti nogometaš padel na drugi strani v kazenskem prostoru, a je Craig Pawson samo zamahnil z roko. Nato je situaciji vendarle pregledal s sistemom VAR, a odločitve ni spremenil.

Angleško prvenstvo, 36. krog:

Sobota, 9. maj:

Nedelja, 10. maj

Ponedeljek, 11. maj:

Lestvica