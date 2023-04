Na Otoku vse v znamenju spopada, ki bo dal zelo pomemben odgovor

Remi Arsenala s 3:3 proti Southamptonu – rešila sta ga Martin Odegaard in Bukayo Saka s poznima zadetkoma, potem ko so gostje vodili s 3:1 dve minuti do konca rednega dela – pomeni, da je le Manchester City v tej sezoni premier lige premagal Arsenal na stadionu Emirates. To trenutno topničarjem ne more biti v veliko tolažbo, saj City zdaj za ekipo Mikela Artete zaostaja pet točk, a ima dve tekmi manj. Pri zasedbi Pepa Guardiole se zavedajo, da bodo osvojili nov angleški naslov, če zmagajo na vseh preostalih tekmah, a enako velja tudi za Arsenal, pri katerem kljub slabšim rezultatom v preteklosti ostajajo optimistični. Napadalec Gabriel Jesus je v pogovoru za Sky Sports dejal: "Manchester City ima na voljo še dve tekmi več, a če želimo biti prvaki, moramo iti na Etihad z mislijo, da zmagamo. To je vse," je bil jasen Jesus, z njim pa se je strinjal tudi strateg Arsenala Mikel Arteta.

Foto: Reuters

Arsenal na gostovanju pri Cityju ni zmagal že vse od leta 2015 in Arteta ve, da mora ta neslavni rekord spremeniti, če želi Arsenal prvič po 19 letih dvigniti pokal v premier ligi. "Komaj čakam," je dejal strateg Arsenala, ko so ga novinarji na Otoku vprašali o potovanju in gostovanju pri ekipi Cityja, s katero je kot pomočnik glavnega trenerja Cityja Pepa Guardiole tudi sam osvojil dva naslova prvaka. "To so tekme, ki jih želijo igrati vsi. Ko je vse na kocki, je v mislih le zmaga," je bil jasen Arteta.

"Želimo si vzeti to priložnosti, a ne moremo je vzeti sami. Upam, da bo naš stadion nabito poln že tri ure pred začetkom tekme," je navijače pozval Guardiola. "Sredin obračun bo za nas finale proti ekipi, ki je bila v tej sezoni do zdaj najboljša v Angliji in ima pet točk več od nas. Čeprav so na zadnjih treh tekmah remizirali, jih je res težko ustaviti. Za nas je to ogromna preizkušnja, in če nam bo uspelo zmagati, bo to za nas zelo velik korak proti lovoriki," je bil še jasen Guardiola.

Na zadnji medsebojni tekmi v tej sezoni je Manchester City sredi februarja na stadionu Emirates zmagal s 3:1, še pred tem pa so bili sinjemodri boljši tudi v šestnajstini finala pokala FA (1:0).

Krog se bo sicer s tremi tekmami začel že danes. V sredo se bo Chelsea, ki je v zadnjem času v veliki krizi, spopadel z Brentfordom, Liverpool čaka gostovanje pri West Hamu. Krog bosta v četrtek sklenila Tottenham in Manchester United.

