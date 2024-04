Nadaljuje se ogorčen boj za vrh, v Londonu derbi ranjenih velikanov

V pospešenem ritmu se tudi med tednom nadaljuje boj na angleškem prvenstvu, kjer se obeta ogorčen troboj za naslov prvaka. Za uvod v 31. krog bo danes največ pozornosti požel obračun West Hama in Tottenhama, ki se krčevito bori za četrto mesto, ki v naslednji sezoni še vodi v ligo prvakov. Najboljše tri ekipe bodo na delu v sredo in četrtek. Vodilni Liverpool bo v četrtek gostil zadnji Sheffield, Arsenal se bo dan prej pomeril z 18. Lutonom, težje delo vsaj na papirju čaka Manchester City, ki bo gostil četrto Aston Villo. Za konec kroga se obeta še spopad ranjenih velikanov Chelseaja in Manchester Uniteda.