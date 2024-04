Neverjetno, kako je Chelsea spravil na kolena United! Liverpool spet vodi.

V troboju za naslov prvaka znova najbolje kaže Liverpoolu. Rdeči so v četrtek doma s 3:1 odpravili zadnjeuvrščeni Sheffield United in se povzpeli na vrh. Arsenal je po sredini zmagi nad Lutonom drugi, branilec naslova Manchester City, ki je s 4:1 nadigral četrtouvrščeno Aston Villo, pa tretji. Chelsea je v spopadu ranjenih velikanov po izjemno razburljivem zaključku, odločilna zadetka sta padla v 100. in 101. minuti, premagal Manchester United s 4:3.