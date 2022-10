Na prvih štirih tekmah 10. kroga angleške premier lige je padlo kar 16 golov. Največ so jih zabili nogometaši Newcastla, ki so s 5:1 premagali Brentford. S štirimi goli razlike je slavil tudi Manchester City. Za zmago s 4:0 proti Southamptonu je norveški stroj za gole Erling Haaland zabil "samo" enega. Arsenal je v derbiju s 3:2 premagal Liverpool. Dva gola je zabil Bukayo Saka. Topničarji tako z osmimi zmagami z devetih tekem ostajajo vodilni, redsi pa imajo na 10. mestu kar 14 točk zaostanka (le dve zmagi).

Topničarji so bili po ekspresnem zadetku Gabriela Martinellija v 57. sekundi večino preostanka dvoboja boljši tekmec. Pripravili so si več zrelih priložnosti in na koncu zasluženo slavili osmič v sezoni. Liverpool je sicer dvakrat izenačil, najprej v 34. minuti, ko je drugič v sezoni zadel Darwin Nunez, sicer 100-milijonska okrepitev rdečih pred začetkom sezone. Še pred polčasom je za vodstvo domačih poskrbel Bukayo Saka. V drugem je Roberto Firmino izenačil v 53. minuti, nato pa je vajeti igre prevzel Arsenal. Varovanci Mikela Artete so premoč kronali v 76. minuti, ko je z bele pike znova zadel Saka.

Foto: Reuters Arsenal je bil brez zmage na zadnjih sedmih tekmah proti Liverpoolu, zadnje štiri je izgubil s skupno gol razliko 1:12. Tokrat pa je kronal boljšo formo z začetka sezone in vnovič skočil na vrh prvenstvene lestvice.

Nogometaši Manchester Cityja nadaljujejo odlične nastope v angleški ligi. V desetem krogu so zabeležili osmo zmago, s 4:0 so bili boljši od Southamptona, in so še naprej neporaženi. Tokrat noben od Cityjevih igralcev ni dosegel dva ali več golov, med strelce pa so se vpisali Joao Cancelo, Phil Foden, Riyad Mahrez in spet tudi Erling Haaland.

Zanesljiv je bil tokrat tudi Chelsea. Potreboval je sicer nekaj časa, da je strl obrambo Wolverhamptona, v sodnikovem dodatku prvega dela je to uspelo Kaiju Havertzu, Christian Pulisic je vodstvo povišal, končni izid pa je v 89. minuti postavil rezervist Armando Broja. Tekmece je povsem nadigral tudi Newcastle, s 5:1 je ugnal Brentford. Bruno Guimaraes je dosegel dva gola, po enkrat sta bila natančna Jacob Murphy in Miguel Almiron, gostje pa so dosegli tudi avtogol.

Edino gostujočo zmago sobote je dosegel Tottenham, ki je z osmim sezonskim golom Harryja Kana z 1:0 premagal Brighton. Kane je zadel na četrti tekmi zapored, kar je izenačenje njegovega najdaljšega niza v premier ligi.

Angleško prvenstvo, 10. krog: Sobota, 8. oktober:

Bournemouth : Leicester City 2:1 (0:1)

Chelsea : Wolverhampton 3:0 (1:0)

Manchester City : Southampton 4:0 (2:0)

Newcastle United : Brentford 5:1 (2:0)

Brighton & Hove Albion : Tottenham 0:1 (0:1) Nedelja, 9. oktober:

Crystal Palace : Leeds 2:1 (1:1)

West Ham : Fulham 3.1 (1:1)

Arsenal : Liverpool 3:2 (2:1)



20.00 Everton - Manchester United Ponedeljek, 10. oktober:

21.00 Nottingham - Aston Villa