Pravi nasprotnik, da Oblak z Atleticom potrdi mesto v ligi prvakov

Atletico Madrid ima pred zadnjimi tremi tekmami španske la lige točko zaostanka za tretjo Sevillo in šest točk prednosti pred petim Betisom. "Nič še ni zagotovljenega," je o borbi za ligo prvakov dejal trener Atletica, Diego Simeone. A nasprotnik v 36. krogu je pravi za tri točke za klub Jana Oblaka. To je Elche, saj so proti njim neporaženi zadnjih osem tekem. Na teh imajo razmerje danih in prejetih golov 14 proti 1. Igrajo v sredo zvečer ob 21.30.

Špansko prvenstvo, 36. krog: Torek, 10. 5.:

Valencia - Betis

Granada - Athletic Bilbao

Barcelona - Celta Vigo Sreda, 11. 5.:

Osasuna - Getafe

Alaves - Espanyol

Sevilla - Mallorca

Elche - Atletico Madrid Četrtek, 12. 5.:

Real Sociedad - Cadiz

Rayo Vallecano - Villarreal

Real Madrid - Levante