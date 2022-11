Z omenjenima so se sredi preiskave o lažnem računovodstvu in prirejanju financ poslovili še Maurizio Arrivabene, Laurence Debroux, Massimo Della Ragione, Katryn Fink, Daniela Marilungo, Francesco Roncaglio, Giorgio Tacchia in Suzanne Keywood.

Nov upravni odbor in struktura kluba iz Torina naj bi se razjasnila v nekaj mesecih.

Juventus board have decided to resign, including president Andrea Agnelli and vice president Pavel Nedved. It’s the end of Andrea Agnelli’s era as Juve president. 🚨⚪️⚫️ #Juventus



There will be new board and new club structure to be decided in the next months. pic.twitter.com/5QemEMkicH