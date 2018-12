Poslastica v Londonu, kamor prihaja Manchester City

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

16. krog angleškega prvenstva se bo začel z obračunom Bournemoutha in Liverpoola. Huddersfield Jona Gorenca Stankovića bo gostoval pri Arsenalu, Manchester United se bo srečal s Fulhamom. Ob 18.30 bo sledila poslastica 16. kroga, ko si bosta nasproti stala Chelsea in vodilni Manchester City. Ob 20.45 bo na sporedu še tekma med Leicesterjem in Tottenhamom.