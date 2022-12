Portugalski mediji trdijo eno, zveza drugo: je Ronaldo res že pakiral kovčke?

Portugalski časnik Record je poročal, da je portugalski nogometni zvezdnik in kapetan izbrane vrste Portugalske Cristiano Ronaldo, ki je na tekmi s Švico v osmini finala svetovnega prvenstva v Katarju v igro šele vstopil v drugem polčasu, pred tem v pogovoru s selektorjem Fernandom Santosom grozil z odhodom z mundiala.

Kdo bo osvojil SP 2022 v Katarju? Anglija 33 glasov + 4,48%

Argentina 105 glasov + 14,27%

Brazilija 211 glasov + 28,67%

Francija 151 glasov + 20,52%

Hrvaška 63 glasov + 8,56%

Maroko 41 glasov + 5,57%

Nizozemska 27 glasov + 3,67%

Portugalska 105 glasov + 14,27% Oddanih 736 glasov

To pri portugalski nogometni zvezi (FPF) najostreje zanikajo. "Kapetan selecaa Cristiano Ronaldo ni niti v enem trenutku grozil z odhodom," so zapisali pri FPF in dodali, da Ronaldo vsak dan gradi edinstveno zapuščino s pomočjo članski reprezentanci in državi. "To je treba spoštovati," so poudarili pri zvezi.

Namesto Ronalda je na tekmi osmine finala proti Švici v prvi enajsterici začel mladi Goncalo Ramos, ki je ob zmagi s 6:1 dosegel tri zadetke.

Četrtfinalni obračun z Marokom

Ronaldo ima največ nastopov in zadetkov v zgodovini portugalske reprezentance. V soboto ob 16. uri se bo skupaj s soigralci v četrtfinalu SP meril z Marokom.

Petkratni dobitnik zlate žoge v sredo po tekmi s Švico ni vadil s preostalimi rezervnimi igralci, ampak se je namesto tega pridružil prvi enajsterici v telovadnici.

Portugalca Nuno Mendes in Danilo Pereira zapustila Katar Portugalski reprezentančni tabor sta zaradi poškodb zapustila Nuno Mendes in Danilo Pereira. Branilca bosta okrevanje nadaljevala pri njunem klubu, francoskem velikanu Paris Saint-Germainu.



Pereira je igral na prvi tekmi SP, na treningu po njej pa si je zlomil tri rebra. Uspešno ga je v nadaljevanju turnirja zamenjal Pepe. Levi bočni branilec Nuno Mendes pa je že v Katar prišel z zdravstvenimi težavami, na drugi tekmi proti Urugvaju pa si je spet poškodoval levo stegensko mišico.

