Portugalski napadalec Andre Silva bo igral v španskem Real Sociedadu, kamor se za eno sezono kot posojen nogometaš seli iz nemškega prvoligaša Leipziga. Zanj vrsto let igra Slovenec Kevin Kampl, poleti se mu je pridružil tudi slovenski reprezentant Benjamin Šeško.

Real Sociedad, ki bo bo v novi sezoni igral v ligi prvakov, je odkupil tudi možnost pogodbe v naslednjih letih za 27-letnega nogometaša, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Silva, za Portugalsko je od leta 2016 zbral 64 tekem in 19 golov, je v Leipzig prišel leta 2021 iz Eintracht Frankfurta in ima pogodb do leta 2026. Za nemško zasedbo je v tem času na 64 tekmah dosegel 26 golov, a se pri zmagovalcih nemškega pokala ni nikoli dokončno uveljavil.

