Polom Nemčije proti Japonski, selektorju Flicku odšteti dnevi?

Nov polom nemške izbrane vrste pomeni tudi nov pritisk za selektorja Hansija Flicka. V Nemčiji so nekateri že lani po predčasnem slovesu s SP v Katarju zahtevali njegov odstop, a ga je krovna domača zveza podprla. Toda Nemčija je na zadnjih petih pripravljalnih tekmah ostala brez zmage, štiri je izgubila.

Japonci so jo Nemcem zagodli že lani na svetovnem prvenstvu v Katarju, ko so zmagali z 2:1. Tokrat so bili še bolj učinkoviti in napolnili mrežo elfa. Foto: Reuters

Japonci so bili danes v Wolfsburgu prepričljivo boljši, domače je načel Yukinari Sugawara (11.), za izenačenje je sicer poskrbel Leroy Sane (19.), a so nato gostje zadeli še trikrat. Ayase Ueda v 22. minuti, ob koncu dvoboja in v sodnikovem dodatku pa sta usodo razglašenih štirikratnih svetovnih prvakov zapečatila še Takuma Asano in Ao Tanaka.

Naslednji izziv čaka Nemčijo v torek, ko bo v Dortmundu gostila Francijo.