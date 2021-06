Policist kriv za smrt nekdanjega nogometaša Atkinsona

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Dalian Atkinson je umrl med policijskim posredovanjem leta 2016, star je bil 48 let.

Dalian Atkinson je umrl med policijskim posredovanjem leta 2016, star je bil 48 let. Foto: Guliverimage

Britanski policist, ki je med policijskim posredovanjem leta 2016 na takrat 48-letnega nekdanjega nogometaša Daliana Atkinsonu streljal z električnim paralizatorjem in ga dvakrat udaril v glavo, je bil spoznan za krivega uboja in oproščen umora.

Porotniki na sodišči v Birminghamu so si vzeli skoraj 19 ur časa, preden so soglasno sprejeli odločitev o krivdi Benjamina Monka, ki je dejal, da je to storil v strahu za svoje življenje.

Se pa porotniki še niso odločili glede obtožb policistke Mary Ellen Bettley-Smith, ki naj bi večkrat udarila pokojnega s policijsko palico, ko je že ležal nepremično na tleh, ter se je prav tako zagovarjala za nedolžno. Monk in Bettley-Smith sta bila v času incidenta par.

Po posredovanju policista doživel srčni zastoj

Monk je sodišči povedal, da je v strahu tekel za Atkinsonom, ki naj bi se čudno vedel, grozil in razbijal po svojem otroškem domu 48 km iz Birminghama.

Atkinson je po posredovanju policista doživel srčni zastoj, kljub pomoči zdravstvenega osebja pa je uro pozneje v bolnišnici umrl.

Monk paralizator sprožil osemkrat

Podatki električnega paralizatorja so pokazali, da ga je Monk sprožil osemkrat in je skupaj deloval več kot 80 sekund, kar pomeni, da je bil Atkinson za predolgih 33 sekund podvržen paralizatorju, kar je več kot šestkrat več od standardne petsekundne faze.

Porotniki so dejali, da bi Monka za umor lahko obsodili le, če bi bili prepričani, da je namerno želel povzročiti hujše poškodbe.

Atkinson je med letoma 1985 in 1997 igral med drugim za Manchester City, Aston Villo, Ipswich Town, Sheffield Wednesday, Real Sociedad in Fenerbahce Istanbul.