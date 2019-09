Poglejte, kako se je kapetan Maribora na derbiju poklonil odbojkarjem

Sobotni derbi nogometne Prve lige Telekom Slovenije v Stožicah, ki se je po dramatični končnici končal z veseljem Maribora (4:2), se je razvrstil v osrčje odbojkarske evforije, ki je v teh dneh zajela Slovenijo. Ravno med nedeljskim finalom in petkovo sijajno polfinalno zmago Slovenije nad svetovnimi prvaki Poljaki.

Evforija je očitno zajela tudi nogometaše, če gre soditi po tem, kar je Marcos Tavares, ki je tokrat zaigral v zaključku tekme, naredil po zmagovitem zadetku Maribora. Na zelo domiseln način se je najboljši strelec v zgodovini Maribora in tudi najboljše slovenske lige s pomočjo soigralca Mitje Vilerja na derbiju poklonil tudi slovenskim odbojkarjem, ki so se po srebru z evropskega prvenstva ravno danes vrnili v domovino in se družili z navijači. Poglejte, kako mu je to uspelo.

140-kilogramski nogometaš, ki vzbuja pozornost na Hrvaškem

V teh dneh se je v deželi svetovnih nogometnih podprvakov v središču pozornosti znašel nogometaš Nino Adamić. Nino, kdo? Seveda, ne gre za kakšnega od nogometašev Barcelone, Reala, Juventusa in preostalih evropskih velikanov, na katere računa Zlatko Dalić, saj ga ni bilo niti na širšem seznamu zadnjega reprezentančnega spiska hrvaškega selektorja, ampak za kar 140-kilogramskega nogometaša hrvaškega nižjeligaša Sokola iz Sokolovca.

Temu klubu, ki se je v boju za obstanek v 3. okrožni ligi ukvarjal s pomanjkanjem nogometašev, se je ta 32-letni hrvaški nogometaš priključil in mu nesebično ponudil svojo pomoč. Ali bo Sokolu res pomagal do obstanka v ligi, bomo še videli, je bil pa zagotovo v korist, ko beseda nanese na promocijo. Na spletu so se namreč pojavile njegove fotografije v dresu številka 19 (to je nosil tudi njegov velik vzor Niko Kranjčar), na katerih je hitro jasno, da se – vsaj po fizični pripravljenosti – zagotovo ne more primerjati s Cristianom Ronaldom, in o Sokolu je slišal marsikdo. Po novem tudi vi.

"Nino dobro ve, da je žoga hitrejša od nogometaša. Njegove žoge imajo oči. Soigralcem jih deli bolje, kot bi to marsikdo naredil z roko," pa je nogometnega "zvezdnika" iz Sokolovca pohvalil njegov soigralec in dal vedeti, da je v veliko pomoč.

Poteza Rome, ki je lahko za zgled

O rasizmu v nogometu, predvsem italijanskem, je v zadnjem času vse več govora. Primer kakšnega rasističnega izpada pride na dan skoraj vsak teden. Tudi prejšnji teden ni bilo drugače, a tokrat, za razliko od nekaterih drugih primerov, Italijanom ploskajo.

Pri Romi, ki nastopa v prvi italijanski ligi, so namreč naznanili, da so z dosmrtno prepovedjo vstopa na štadion Rome kaznovali enega izmed svojih navijačev, ki je na Instagramu na rasistični osnovi žalil nogometaša Rome, temnopoltega Brazilca Juana Jesusa. Pri tem so iz Rome sporočili, da so omenjenega navijača prijavili tudi na policijo in o njegovih izpadih poročali tudi odgovornim na Instagramu. Bravo, Roma!

The owner of the below Instagram account sent Juan Jesus disgusting racist abuse via direct message today



We have reported the account to the Italian police



We have reported the account to Instagram



The person responsible will be banned from #ASRoma games for life#NoToRacism pic.twitter.com/qP3SZT0pJY — AS Roma English (@ASRomaEN) September 26, 2019

Na tekmi angleškega pokala je sodnik pokazal 28 minut dodatka

Prejšnji teden so bile v Angliji na sporedu tekme ligaškega pokala, v katerem ob tamkajšnjih nogometnih velikanih nastopajo še številni nižjeligaši, ki vseskozi skrbijo za takšne in drugačne zanimive zgodbe. Nič drugače ni bilo niti tokrat.

Na tekmi Burton Albiona in Bornemoutha so gledalci na štadionu Princess Way, na katerem tekme igra Burton, ob koncu tekme, ko sodnik na semaforju pokaže število minut dodatka glavnega sodnika, videli številko 28. Zakaj? V Burtonu je tisti večer nekajkrat prišlo do izpada elektrike. Natančneje kar trikrat, a so nogometaši obeh ekip vseeno vztrajali do konca in tekmo pospravili "pod streho". Napredovanja se je sicer veselil tretjeligaš Burton, ki je zmagal z 2:0.

Po spletu je zaokrožil nov "izziv", lotil se ga je tudi Ibrahimović

Na spletu se je pojavil nov "izziv", kot smo jih v zadnjih letih videli že kar nekaj. Mislimo na tiste izzive, pri katerih nek uporabnik računa na kakšnem izmed družabnih omrežij posname nek videoposnetek (ali pa objavi fotografijo), ob tem pa izzove drugega. In stvari same od sebe stečejo naprej.

V obtoku je nov, tako imenovani #matrixchallenge, v katerem uporabniki skušajo posnemati kakšno izmed scen iz Matrice, kultnega znanstvenofantastičnega filma, v katerem je blestel Keanu Reeves. Da je oziroma bo kdo slišal zanj, pa je zdaj poskrbel tudi švedski nogometni superzvezdnik Zlatan Ibrahimović, ki je trenutno na delu v Kaliforniji (Los Angeles Galaxy). Poglejte, kaj je stalni gost naše ponedeljkove rubrike posnel.

Zvezdniška napadalca Arsenala sta se zabavala v bazenu

Pierre-Emerick Aubameyang iz Gabona in Francoz Alexandre Lacazette sta zvezdnika in najboljša napadalca Arsenala, ki sta se odlično ujela v napadu londonskega kluba. Ne samo na igrišču, temveč tudi ob njem. Da se pogosto družita tudi zunaj nogometnih igrišč, je jasno že nekaj časa. Če komu od navijačev Arsenala (ali pa kateremu od drugih nogometnih navdušencev) ni bilo, pa je to zagotovo izvedel zdaj, ko sta Aubameyang in Lacazette na spletu objavila posnetek, na katerem se zabavata v bazenu. In skrbita za smeh.

Trik legende Betisa, ki je nasmejal vso Španijo

Na spletu se je prejšnji teden pojavila tudi ukana legendarnega nogometaša španskega prvoligaša Betisa iz Seville Joaquina Sancheza, ki pri 38 letih še vedno navdušuje v Španiji. Ne samo na igrišču, zelo zabaven je očitno tudi ob njem. Vsaj sodeč po triku, s katerim je v garderobi ukanil svojega soigralca.

Real Betis' Joaquin Sanchez with a 'magic trick' for his team-mate. 😂pic.twitter.com/JCbELQ2nXj — Football Tweet (@Football__Tweet) September 22, 2019

Japonec se je kar prek Twitterja ponudil Man Utd in Milanu

Japonski nogometni zvezdnik Keisuke Honda, ki je za japonsko reprezentanco odigral kar 98 tekem (in zabil 37 golov), je od julija letos, ko je zapustil avstralski Melbourne Victory, brez kluba. Novega še ni našel, zdaj pa je očitno poskrbel, da bo stvari v roke vzel kar sam. Brez pomoči menedžerja, ki se v poletnem prestopnem roku ni izkazal.

Tako kot se na začetku sezone nista izkazala niti Manchester United in Milan, ki je, mimogrede, nekdanji Hondin klub. Očitno pa Japonec vidi rešitev, s katero bi pridobili vsi. On, ker bi si našel nov klub, in Manchester United oziroma Milan, ker bi jima lahko pomagal do boljših rezultatov.

"Pošljite mi ponudbo. Ne potrebujem denarja, ampak si želim igrati za velik klub in z odličnimi soigralci," je 33-letni napadalec na družbenem omrežju Twitter "ogovoril" profil Manchester Uniteda in potem "za rokav pocukal" tudi Milančane. "Vedno sem bil pripravljen pomagati klubu. Pokličite me, če me potrebujete," je sporočil sedemkratnim evropskim prvakom, za katere je med letoma 2014 in 2017 odigral 92 tekem in zabil 11 golov.

I have always wanted to help you. Call me when you need me! @acmilan — KeisukeHonda(本田圭佑) (@kskgroup2017) September 30, 2019

Give me an offer. I don't need money but I need to play with great team and great team mate! @ManUtd @ManUtd_JP — KeisukeHonda(本田圭佑) (@kskgroup2017) September 27, 2019

Škandal v Nici. Soigralcu je ukradel 70 tisoč evrov vredno uro.

Že pred dvema tednoma je v Franciji pozornost zbujal primer Kasperja Dolberga, danskega napadalca, ki je poleti iz Ajaxa Amsterdama za nekaj več kot 20 milijonov evrov prestopil v vrste francoskega prvoligaša Nice.

Takrat se je pisalo o tem, da so 21-letnemu napadalcu v garderobi ukradli uro, vredno 70 tisoč evrov, namigovalo pa se je tudi o tem, da je Dolberg svojim novim delodajalcem zagotovil, da zanje ne bo igral, dokler ne bodo našli tatu. Jasno naj bi namreč bilo, da je nepridiprav prišel iz klubskih vrst, je bil prepričan zvezdniški Danec.

Glede na to, da tatu takrat še niso našli, Dolberg pa je za Nico igral, so šli tisti francoski mediji, ki so pisali o tej napovedi Dančevega bojkota, očitno predaleč, a informacije o tem, da tat prihaja iz vrst Nice, so se izkazale za resnične.

Uro naj bi Dolbergu ukradel komaj 18-letni soigralec Lamine Diaby, ki je poleti k članom prišel iz B-ekipe Nice in je zanjo v tej sezoni zbral že sedem nastopov. Zakaj je to storil, ni znano, naj bi pa dejanje priznal. Kaj sledi, še ni znano, a bojda Diabyju grozi, da ga bodo napodili iz kluba. Sobivanje z Dolbergom seveda ne bo več mogoče. Glede na to, da je Danec vreden nekaj deset milijonov, Francoz pa veliko manj, pa je verjetno jasno, kdo bo potegnil "krajšo".