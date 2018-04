V živo: Olimpija vodi v Celju in je blizu finala

Pokal Slovenije, polfinale (povratni tekmi)

Ta teden bosta znana finalista pokala Slovenije, ki bosta 30. maja v Stožicah odločila o zmagovalcu pokalne lovorike. Nogometaši Olimpije imajo lepo priložnost, da se za lovoriko potegujejo na domači zelenici. Če bodo danes v Celju ubranili tesno prednost (2:1), se bodo še drugič zapored uvrstili v finale. Tekma se je začela ob 17.15. V četrtek se bosta v Kidričevem pomerila še Aluminij in Gorica. Štajerci so si na prvi tekmi priigrali dragoceno prednost v mestu vrtnic (2:1).

Olimpija je letos še neporažena. V prvenstvu si je zagotovila ogromno prednost pred zasledovalci, v pokalu pa si je z domačo zmago nad Celjani zagotovila ugodno popotnico za povratno tekmo v knežjem mestu. Izbranci Dušana Kosića, ki je prvič, odkar je prevzel mesto trenerja NK Celje, pozval gledalce, naj pridejo na štadion v čim večjem številu in bodrijo ljubljence proti zeleno-belim, so v zadnjem tednu namučili tako Olimpijo (1:2 v Ljubljani v pokalu) kot Maribor (2:3 v prvenstvu), a ostali brez nagrade.

Olimpija v Celju od 42. minute naprej vodi, potem ko jo je v vodstvo po podaji Tomislava Tomića iz kota z izjemnim strelom z glavo popeljal branilec Aris Zarifović.

Tekma sezone za Aluminij in Gorico

O drugem finalistu se bo odločalo v četrtek. V Kidričevem so v prednosti nogometaši Aluminija, ki so si na prvi polfinalni tekmi priigrali lepo prednost. V mestu vrtnic so na krilih v zadnjem času zelo razigranega strelca Ibrahima Arafata Mensaha premagali Gorico (2:1). ''To je velik kapital za povratno tekmo,'' pravi trener Aluminija Oliver Bogatinov, ki bo skušal v četrtek v taktičnem smislu še enkrat zagreniti življenje Miranu Srebrniču.

Kako je Aluminij na prvi tekmi premagal Gorico z 2:1?

''Izjemno se moramo potruditi in angažirati, da obrnemo rezultat in se prebijemo v finale,'' je sporočil po sobotni prvenstveni zmagi nad Ankaranom in opozoril, da se bo v Kidričevem igrala tekma sezone. Tudi zaradi tega, ker pokalna lovorika omogoča nastop v Evropi.

Pomerila se bosta tekmeca, ki sta leta 2002 zaigrala v finalu pokalnega tekmovanja. Takrat so se lovorike veselile vrtnice, ki pa so pred četrtkovo tekmo v slabšem položaju. Dvoboj se bo začel ob 17.15.

Finale bo v Stožicah

Sklepno dejanje pokala Slovenije bo po šestih letih gostilo štadion Stožice v Ljubljani. Foto: STA Izvršni odbor Nogometne zveze Slovenije (NZS) je odločil, da bo finale pokala Slovenije za tekočo sezono 30. maja v Stožicah, so sporočili z NZS.



"Finale pokala Slovenije bo tudi letos potekal v obliki finalnega pokalnega dne, saj bosta na isti lokaciji oziroma njeni bližini odigrani tudi finalni tekmi v mladinskem in ženskem pokalu. Izvršni odbor je pri odločitvi o izbiri prizorišča upošteval infrastrukturno-varnostne standarde, kakovost prizorišča, organizacijske vidike in ekonomske dejavnike," so zapisali pri NZS.



Največji slovenski stadion je gostil že pokalni finale v letih 2011 in 2012, ko se je na obračunih med Domžalami in Mariborom oziroma Celjem in Mariborom zbralo šest tisoč in 4.132 gledalcev.

Povratni polfinalni tekmi pokala Slovenije: