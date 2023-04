Bistrica v 18. sekundi drugega polčasa šokirala Maribor, a ...

Maribor, z devetimi lovorikami rekorder slovenskega pokalnega tekmovanja, se je po štirih letih znova uvrstil v veliki finale. A je bil nižjeligaš Bistrica tisti, ki je zabil prvi gol v 18. sekundi drugega polčasa. V naslednjih desetih minutah so v Slovenski Bistrici gostje le upravičili vlogo favorita in zabili dvakrat, na koncu pa slavili s 3:1. Tako je še vedno mogoč večni derbi v finalu. V sredo bo novopečeni prvak Olimpija v Stožicah gostil trenutno drugouvrščenega drugoligaša Aluminij.

Pokal Slovenije, polfinale:

Torek, 25. april:

Sreda, 26. april:

V pokalnem tekmovanju diši po novem večnem derbiju. Če bo po Mariboru tudi Olimpija v polfinalu upravičila vlogo favorita in preskočila drugoligaško oviro, se bosta največja slovenska kluba šestega maja v knežjem mestu pomerila za pokalno lovoriko. Vijolice bi iskale pot do pokala, tolažilne nagrade v sezoni, kjer v prvenstvu kraljuje Olimpija. Maribor je do zdaj osvojil devet pokalnih lovorik in je rekorder tekmovanja, nazadnje je bil najboljši leta 2015, zmaji pa so pri sedmih pokalnih zvezdicah.

Ko je Goran Stanković vodil Olimpijo, je z njo leta 2021 osvojil pokal. Foto: Vid Ponikvar Maribor je bil brez poškodovanih Gregorja Sikoška, Roka Kronavetra in Josipa Iličića, se je pa na zelenico vrnil Martin Milec. Trener Damir Krznar je klub tekmecu nižjeligašu v prvo postavo uvrstil vse najboljše igralce. Na atletskem stadionu v Slovenski Bistrici se je pod dežniki stiskalo več kot 2.000 navijačev. Ob prvem sodnikovem žvižgu se je namreč močno ulilo. Pravi nogometni praznik pod Pohorjem, domači nogometaši pa so imeli že v uvodnih petih minutah dve priložnosti (ena obramba Ažbeta Juga in en blokiral strel). Trener Goran Stanković Maribor dobro pozna, saj je vrsto let delal v Olimpiji, krajši čas je bil tudi glavni trener članske ekipe.

V izenačenem prvem polčasu je imel Maribor nekaj več žogo (56-odstotkov igralnega časa) in sedem kotov, a je bil zares nevaren šele v zadnjih minutah. V 38. je žogo povsem sam pred golom dobil Marko Tolić, a je ni najbolje zadel. Dve minuti pozneje je z 20 metrov izvrstno streljal Aljaž Antolin, a mu je s pravo parado branil Primož Fridrih. Še več drame pa v 44. in 45. minuti. Najprej gol Bistrice, nato Maribora. A tako Nino Kukovec kot Tolić sta bila v prepovedanem položaju. In prvi polčas se je končal brez gola (0:0).

Že v prvem napadu drugega polčasa pa šok za favorizirani Maribor. Jaša Martinčič je na razmočeni zelenici prodrl po levi strani in podal v kazenski prostor. Ignacio Guerrico in Sven Šoštarič Karić se nista najbolje sporazumela, kdo bo pokril Kukovca in ta je premagal Juga. Bistrica je povedla z 1:0. V 18. sekundi. A veselje domačih je bilo kratkotrajno, saj je Tolić za izenečenje zadel v 50. minuti. Najprej je lepo preigraval, nato pa neubranljivo streljal z več kot 20 metrov. Pet minut pozneje popoln preobrat. Bistričani so zamudili v obrambi in po predložku pred gol je bil na drugi vratnici Žan Vipotnik. Ta bi Fridriha premagal, a je pred njim žogo nesrečno v lasten gol potisnil rezervist Bistrice Filip Janežič. Skušal jo je izbiti. Maribor je povedel z 2:1.

Bistriških upov za senzacijo je bilo konec v 72. minuti, ko je po lepem preigravanju v kazenskem prostoru neubranljivo streljal Antolin (za 3:1). Njegov šele drugi gol v voijoličnem oziroma tokrat pretežno rumenem dresu. To je bil tudi končni izid.

Ratnik: Ta tekma nam lahko prinese vse in vse tudi vzame

Svit Sešlar, Matevž Vidovšek in Marcel Ratnik, trije mladi slovenski asi prvakov, želijo osvojiti dvojno krono. Foto: Vid Ponikvar Albert Riera želi izjemno sezono na stolčku zmajev še polepšati in osvojiti dvojno krono. Motivacije ne primanjkuje tudi njegovim izbrancem, ki si še kako želijo nove lovorike. "Čutimo manjši pritisk, ker se zavedamo, da nam lahko tekma prinese vse in vse tudi vzame. Že manjša napaka nas lahko stane napredovanja. Ne smemo jih delati, razmišljati moramo z glavo. Upamo, da bo šlo vse po načrtih in da pridemo do zmage," napoveduje mladi branilec Marcel Ratnik, eden najboljših igralcev 1. SNL v tej sezoni.

Zanimivo pa je, da bo Olimpiji poskušal načrte pokvariti njen nekdanji strateg Robert Pevnik. Vodi Kidričane, z njimi se poteguje za vstop v 1. SNL, v pokalu pa napada senzacijo, saj se v zgodovini samostojne Slovenije ne dogaja prav pogosto, da bi v finalu, kjer že močno diši po Evropi, nastopil drugoligaš. To se je nazadnje zgodilo pred tremi leti, ko je Nafta v prekmurskem spopadu okusila moč Mure (0:2). To je bila sezona, ki jo je zaznamovala tudi pandemija koronavirusa, prvič v zgodovini sta se v polfinale pokala zavihtela kar dva drugoligaša (Nafta in Radomlje).

Robert Pevnik bo skušal v sredo presenetiti slovenskega prvaka. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Tri leta pozneje sta se med najboljše štiri znova uvrstila dva predstavnika 2. SNL, Aluminij in Bistrica. Izmed njiju pa je imel pri žrebu najmanj sreče Aluminij, saj bo v sredo gostoval v Ljubljani. Dvoboj, na katerem se bo odločalo o drugem finalistu pokala, se bo začel ob 17.30.

Vsi polfinalisti slovenskega pokalnega tekmovanja: