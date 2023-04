Nogometni praznik na Štajerskem, v Slovenski Bistrici se bo stiskalo dva tisoč gledalcev

Pokal Slovenije, polfinale:

Torek, 25. april:

Sreda, 26. april:

V pokalnem tekmovanju diši po novem večnem derbiju. Če bosta Maribor in Olimpija v polfinalu upravičila vlogo favorita in preskočila drugoligaški oviri, se bosta največja slovenska kluba 6. maja v knežjem mestu pomerila za pokalno lovoriko. Vijolice bi iskale pot do pokala, tolažilne nagrade v sezoni, kjer v prvenstvu kraljuje Olimpija.

Maribor je do zdaj osvojil devet pokalnih lovorik in je rekorder tekmovanja, nazadnje je bil najboljši leta 2015, zmaji pa so pri sedmih pokalnih zvezdicah. Ker pa pokal že pregovorno velja za tekmovanje, v katerem se rada dogajajo presenečenja in jih favoriti večkrat dobijo po prstih, v dveh največjih mestih še ne razmišljajo o velikem finalu, ampak so povsem osredotočeni na polfinalna izziva.

Krznar opozarja: Nevarno je, da vsi v finalu vidijo nas in Olimpijo

Ko je Goran Stanković vodil Olimpijo, je z njo leta 2021 osvojil pokal. Foto: Vid Ponikvar V Slovenski Bistrici se danes ob 16.30 obeta pravcati nogometni praznik. Klub Kety Emmi & Impol Bistrica je v drugi ligi bližje dnu kot vrhu lestvice, v pokalu pa ji gre imenitno. V osmini finala je izločila lanskega finalista Bravo, v četrtfinalu pa še najbolj vročega drugoligaša Rogaško. Štajersko ekipo vodi Goran Stanković, nekdanji trener Olimpije in Tabora, vajen pokalnih izzivov in tudi uspehov, saj je leta 2021 zmaje v Kopru popeljal do zadnje pokalne lovorike. Zdaj ima priložnost, da v Športnem parku Slovenska Bistrica poskrbi za eno najodmevnejših senzacij v zgodovini pokalnih tekmovanj in na domači zelenici izloči favorizirani Maribor.

Stanković v dvoboj vstopa neobremenjen, njegov stanovski kolega Damir Krznar pa svoje izbrance opozarja, da bi bilo lahko vsakršno podcenjevanje tekmeca usodno.

Maribor je v soboto v Ljudskem vrtu premagal Domžale z 1:0. Edini zadetek je dosegel prvi strelec 1. SNL Žan Vipotnik. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

''Nevarno je, da vsi vidijo nas in Olimpijo v finalu, pred nami pa sta ekipi, ki nimata česa izgubiti. Če bomo pomislili, da je napredovanje v finale samoumevno in šli na igrišče s preračunljivostjo, ne bo šlo,” sporoča Hrvat, ki najverjetneje ne bo računal na najmočnejšo zasedbo, saj so Josip Iličić, Martin Milec in Rok Kronaveter vprašljivi za nastop.

Ratnik: Ta tekma nam lahko prinese vse in vse tudi vzame

Svit Sešlar, Matevž Vidovšek in Marcel Ratnik, trije mladi slovenski asi prvakov, želijo osvojiti dvojno krono. Foto: Vid Ponikvar Olimpija je velik favorit, Španec Albert Riera želi izjemno sezono na stolčku zmajev še polepšati in osvojiti dvojno krono. Motivacije ne primanjkuje tudi njegovim izbrancem, ki si še kako želijo nove lovorike. "Čutimo manjši pritisk, ker se zavedamo, da nam lahko tekma prinese vse in vse tudi vzame. Že manjša napaka nas lahko stane napredovanja. Ne smemo jih delati, razmišljati moramo z glavo. Upamo, da bo šlo vse po načrtih in da pridemo do zmage," napoveduje mladi branilec Marcel Ratnik, eden najboljših igralcev 1. SNL v tej sezoni.

Zanimivo pa je, da bo Olimpiji poskušal načrte pokvariti njen nekdanji strateg Robert Pevnik. Vodi Kidričane, z njimi se poteguje za vstop v 1. SNL, v pokalu pa napada senzacijo, saj se v zgodovini samostojne Slovenije ne dogaja prav pogosto, da bi v finalu, kjer že močno diši po Evropi, nastopil drugoligaš. To se je nazadnje zgodilo pred tremi leti, ko je Nafta v prekmurskem spopadu okusila moč Mure (0:2). To je bila sezona, ki jo je zaznamovala tudi pandemija koronavirusa, prvič v zgodovini sta se v polfinale pokala zavihtela kar dva drugoligaša (Nafta in Radomlje).

Robert Pevnik bo skušal v sredo presenetiti slovenskega prvaka. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Tri leta pozneje sta se med najboljše štiri znova uvrstila dva predstavnika 2. SNL, Aluminij in Bistrica. Izmed njiju pa je imel pri žrebu najmanj sreče Aluminij, saj bo v sredo gostoval v Ljubljani. Dvoboj, na katerem se bo odločalo o drugem finalistu pokala, se bo začel ob 17.30.

