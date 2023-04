V živo: Koper pred zahtevno nalogo v Kidričevem

Pokalna tekmovanja so pogosto polna presenečenj. Če bo tako tudi v Sloveniji, bi lahko v polfinalu pozdravili več kot le enega drugoligaša. To bi pomenilo, da bi se v četrtfinalu zalomilo branilcu naslova Kopru oziroma rekorderju tekmovanja Mariboru. Težje delo imajo Primorci, ki jih čaka gostovanje pri ambicioznem Aluminiju. Rogaška bo v četrtek v drugoligaškem spopadu gostila Bistrico, v večernem terminu pa bosta v derbiju obračunala Olimpija in Celje. Prvi favorit za osvojitev državnega naslova bo tako pričakal tekmeca, ki bi v finalu, če se bo tja uvrstil, računal na prednost domačega igrišča.

Pokal Slovenije, osmina finala:

Sreda, 5. april:

Pokalno četrtfinalno dogajanje s kvartetoma klubov iz 1. SNL in 2. SNL se je začelo v sredo ob 16. uri. V Športni park v Kidričevem, ki se želi čim prej vrniti na seznam prvoligaških prizorišč, prihaja Koper. Kanarčki branijo pokalno lovoriko, lani so pod vodstvom Zorana Zeljkovića v finalu v knežjem mestu premagali Bravo (3:1), tokrat pa bodo na Štajerskem iskali pot do preboja v polfinale. So favoriti, po treh zaporednih zmagah v 1. SNL, s katerimi so Koprčani izboljšali uvrstitev na lestvici in si povrnili samozavest, se odpravljajo k Aluminiju, ki v drugi ligi gleda v hrbet le Rogaški.

Koprčani so osvojili pokalno lovoriko štirikrat. Nazadnje lani v Celju. Foto: Grega Valančič/Sportida

Tako ima v tem trenutku ''v žepu'' vsaj nastop v dodatnih kvalifikacijah za popolnitev 1. SNL, še večji podvig pa mu lahko uspe v pokalu, kjer bi si lahko prvič v zgodovini kluba priigral nastop v Evropi. Izbranci Roberta Pevnika so od dosežka, ki bi zagotovo odmeval v Sloveniji, oddaljeni še tri zmage. Zanimivo je, da sta se kluba pomerila v pokalu tudi v prejšnji sezoni. Koprčani so bili 16. septembra 2021 po preobratu boljši z 2:1, zmagoviti zadetek pa je dosegel Matej Palčič.

Ajdovci v Ljudski vrt po senzacijo

Žan Vipotnik je na zadnjih 17 tekmah za Maribor in reprezentanco dosegel kar 20 zadetkov. Danes proti Primorju zaradi manjših zdravstvenih težav ne bo kandidiral za tekmo. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Zvečer se bosta v Ljudskem vrtu pomerila Maribor in Primorje. Žreb je določil, da bo prednosti domačega igrišča deležen rekorder pokalnega tekmovanja, ki je bil najboljši že devetkrat, a je od zadnje lovorike minilo že sedem let. Bo letos napočil čas za jubilejno deseto? Vijolice so v sezono vstopile z visokimi cilji, želje so segale od ubranitve naslova in nastopa v skupinskem delu evropskega tekmovanja do osvojitve dvojne krone, sodeč po tem, kar se dogaja v 1. SNL, pa se bo Maribor ob tako suvereni Olimpiji moral v najboljšem primeru zadovoljiti le z drugim mestom. V pokalu pa še obstaja možnost, da bi sezono oplemenitili z lovoriko. Na papirju ima najlažjo nalogo izmed vseh, saj je absolutni favorit proti Primorju.

Klub iz Ajdovščine nastopa v 2. SNL in še išče možnost, kako bi se vrnil na pota stare slave, ko je spadal med najboljše klube v Sloveniji in trikrat zapored igral v finalu pokala Slovenije. Oba kluba sta v osmini finala zabeležila visoki zmagi. Maribor je v Velenju na krilih najbolj vročega slovenskega napadalca Žana Vipotnika nadigral drugoligaša Rudar s 4:0, Ajdovci pa so v prestolnici burje s ''teniškim'' rezultatom 6:1 dali vetra Zavrču. Danes najboljšega strelca 1. SNL ne bo na igrišču, kar je več kot dobrodošla novica za obrambo Primorja.

Stanković že osvojil pokal

Ko je Goran Stanković vodil Olimpijo, je v prvenstvu zaostal za Muro in Mariborom, v pokalu pa šel do konca. Foto: Grega Valančič/Sportida Četrtkov spored se bo začel v Rogaški Slatini, kjer vse bolj diši po prvi ligi. Rogaška vodi v drugi ligi, trener Oskar Drobne je varovancem vcepil zmagovalno miselnost, mesto, znano po termalnih zdraviliščih, bi lahko po več kot treh desetletjih spet igralo v družbi najboljših. Rogaški pa se obeta imenitna priložnost, da se v nadaljevanju sezone pomeri s katerim izmed slovenskih velikanov tudi v pokalu. Če bo v četrtfinalu preskočila drugoligaško oviro iz Slovenske Bistrice, se bo uvrstila med štiri najboljše.

Ker pa ima pokal svoje zakonitosti, bi lahko bilo na Kozjanskem še zelo nepredvidljivo. O tem, česa je zmožna Bistrica, se je v osmini finala na lastne oči prepričal Bravo. Lanskoletni finalist je proti ekipi, ki jo vodi Goran Stanković, ostal praznih rok. Zanimivo je, da je strateg iz Ljubljane v karieri že osvojil pokal. Leta 2021 je do lovorike popeljal Olimpijo na Bonifiki.

Četrtfinalni derbi v Stožicah

Olimpija je s sedmimi naslovi (štiri je osvojila v prvem obdobju, ko je domovala za Bežigradom, tri pa v novi klubski preobleki, ko se je postopno preselila v Stožice) drugi najuspešnejši klub v pokalnem tekmovanju. Glede na rezultate v tej sezoni obstaja več kot realna možnost, da bi zmaji šli do konca v obeh domačih tekmovanjih in tako prvič po letu 2018 osvojili dvojno krono. V prvenstvu imajo sedem krogov pred koncem ogromnih 15 točk prednosti pred Mariborom, v pokalu pa jim ples kroglic (podobno velja tudi za tekmeca) ni bil naklonjen. Združil jih je s Celjani, ki jih je v pokalu še dodatno mobiliziralo dejstvo, da bo tudi letos sklepno dejanje potekalo v knežjem mestu. Celjani si tako želijo, da bi se uvrstili v finale, kjer bi lahko računali na pomembno prednost.

Lahko Celjani prekrižajo načrte favorizirani Olimpiji, ki bo v četrtek zvečer računala na pomoč domačega občinstva? Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Pokal ponuja tudi bližnjico do Evrope, z debelimi črtami podčrtan cilj ambicioznega vodstva, ki se po prihodu odmevnih in dragih okrepitev nadeja Evrope. Celjane čaka najtežje mogoče delo, saj je Olimpija v tej sezoni razred zase. So pa izbranci Romana Pilipčuka vseeno v tej sezoni pravi trn v ljubljanski peti, saj so na treh srečanjih proti zeleno-belim izgubili le enkrat. To pa je dosežek, s katerim se proti razigrani zasedbi Alberta Riere ne more pohvaliti veliko strategov.

Pokal Slovenije, osmina finala:

Sreda, 5. april:

Četrtek, 6. april:

Vsi zmagovalci slovenskega nogometnega pokala:

Klub Maribor 9 1992, 1994, 1997, 1999, 2004, 2010, 2012, 2013, 2016 Olimpija 7 1993, 1996, 2000, 2003, 2018, 2019, 2021 Koper 4 2006, 2007, 2015, 2022 Gorica 3 2001, 2002, 2014 Domžale 2 2011, 2017 Interblock 2 2008, 2009 Mura 2 1995, 2020 Celje 1 2005 Rudar Velenje 1 1998

Z odebeljenim tiskom so označeni klubi, ki so že osvojili pokal in nastopajo v letošnjem četrtfinalu.