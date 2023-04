Aluminij izločil branilca lovorike, Mariboru pomagal okvir vrat

Pokalna tekmovanja so polna presenečenj. In to se je zgodilo že na prvi četrtfinalni tekmi pokala Slovenije, ko je z golom Jakova Katuše Aluminij z 1:0 izločil branilca lovorike Koper. Maribor je z drugoligašem Primorjem odigral odličnih prvih 30 minut in povedel z 2:0, a pozneje dobil gol, pa še dvakrat se je zatresel okvir njihovih vrat. Na koncu so vijolice vendarle zmagale s 3:1. Rogaška bo v četrtek v drugoligaškem spopadu gostila Bistrico, Olimpija bo bo gostila Celje.

Pokal Slovenije, osmina finala:

Sreda, 5. april:

Na obračunu pokala Pivovarne Union v Kidričevem je Aluminij zmagal z 1:0 in si kot prvi zagotovil polfinale. Domači so imeli v prvem delu rahlo terensko pobudo, a brez nevarnejšega poskusa. Na začetku drugega polčasa so pritisnili Koprčani, a strela Omarja Correie in Nikole Krajinovića nista bila posebej nevarna. Kidričani so bili v tem delu bolj obrambno naravnani, so pa v 79. minuti izkoristili eno redkih priložnosti. Po strelu Roka Frešnerja je koprski vratar Adnan Golubović žogo le odbil, na pravem mestu pa je bil Jakov Katuša in jo potisnil v mrežo.

Josip Iličić se je vrnil v prvo postavo Maribora. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Maribor je bil v pokalnem tekmovanju najboljši že devetkrat, a je od zadnje lovorike minilo že sedem let. Bo letos napočil čas za jubilejno deseto? Vijolice so v sezono vstopile z visokimi cilji, želje so segale od ubranitve naslova in nastopa v skupinskem delu evropskega tekmovanja do osvojitve dvojne krone, sodeč po tem, kar se dogaja v prvi ligi, pa se bo Maribor moral v najboljšem primeru zadovoljiti z drugim mestom. V pokalu pa še obstaja možnost, da bi sezono oplemenitili z lovoriko. Proti Primorju sicer najboljši strelec 1. SNL Žan Vipotnik (17 golov) ni igral, saj je začutil bolečino v zadnji stegenski mišici. V golu Maribora je bil namesto Ažbeta Juga Menno Bergsen. Primorje, ki ga vodi Milan Anđelković, pa je bil v Ljudskem vrtu brez svojih najboljših dveh strelcev Luna Bončine in Arturja Sagitova.

In Maribor je začel zelo odločno. Nekaj polpriložnosti so imeli Jan Repas, Aljaž Antolin in Josip Iličić že v uvodnih desetih minutah. V 12. minuti pa je premoč domačih potrdil Arnel Jakupović (1:0). Šlo je za uigrano akcijo po izvajanju kota (Ivan Brnić). Petnajst minut pozneje je vodstvo vijoličastih povišal Marko Tolić (2:0). Po atraktivnem preigravanju je neubranljivo streljal. Njegov deveti gol v dresu Maribora. Je pa v 31. minuti le malo manjkalo in Maribor bi dobil gol s polovice igrišča. Bergsen je bil na robu kazenskega prostora in Elian Demirović je poskusil s strelom s polovice. Zadel je prečko, nato pa je žoga še v hrbet zadela vratarja Maribora in ta je imel precej sreče, da se je skotalila v avt in ne v gol. Do konca prvega polčasa se rezultat ni več spremenil.

Marko Božić Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Zaradi poškodbe je ob glavnem odmoru v slačilnici ostal Brnić. Maribor je v drugi polčas vstopil manj zavzeto in tako so si nevarnejše akcije priigrali Ajdovci. Še posebej vroče je bilo v 57. minuti. Najprej je vratnico zadel Matic Zavnik, nekaj trenutkov pozneje je Bergsen s skrajnimi močmi branil strel Harisa Sadikovića, nato je po podaji Demirovića iz kota z glavo zadel Borna Proleta (2:1). Od 77. minute je bilo znova lahko vse mirno na klopi Maribora. Po samostojni akciji je za končni izid 3:1 in uvrstitev v polfinale zadel rezervist Marko Božić.

Stanković že osvojil pokal

Ko je Goran Stanković vodil Olimpijo, je v prvenstvu zaostal za Muro in Mariborom, v pokalu pa šel do konca. Foto: Grega Valančič/Sportida Četrtkov spored se bo začel v Rogaški Slatini, kjer vse bolj diši po prvi ligi. Rogaška vodi v drugi ligi, trener Oskar Drobne je varovancem vcepil zmagovalno miselnost, mesto, znano po termalnih zdraviliščih, bi lahko po več kot treh desetletjih spet igralo v družbi najboljših. Rogaški pa se obeta imenitna priložnost, da se v nadaljevanju sezone pomeri s katerim izmed slovenskih velikanov tudi v pokalu. Če bo v četrtfinalu preskočila drugoligaško oviro iz Slovenske Bistrice, se bo uvrstila med štiri najboljše.

Ker pa ima pokal svoje zakonitosti, bi lahko bilo na Kozjanskem še zelo nepredvidljivo. O tem, česa je zmožna Bistrica, se je v osmini finala na lastne oči prepričal Bravo. Lanskoletni finalist je proti ekipi, ki jo vodi Goran Stanković, ostal praznih rok. Zanimivo je, da je strateg iz Ljubljane v karieri že osvojil pokal. Leta 2021 je do lovorike popeljal Olimpijo na Bonifiki.

Četrtfinalni derbi v Stožicah

Lahko Celjani prekrižajo načrte favorizirani Olimpiji, ki bo v četrtek zvečer računala na pomoč domačega občinstva? Foto: Vid Ponikvar/Sportida Olimpija je s sedmimi naslovi (štiri je osvojila v prvem obdobju, ko je domovala za Bežigradom, tri pa v novi klubski preobleki, ko se je postopno preselila v Stožice) drugi najuspešnejši klub v pokalnem tekmovanju. Glede na rezultate v tej sezoni obstaja več kot realna možnost, da bi zmaji šli do konca v obeh domačih tekmovanjih in tako prvič po letu 2018 osvojili dvojno krono. V prvenstvu imajo sedem krogov pred koncem ogromnih 15 točk prednosti pred Mariborom, v pokalu pa jim ples kroglic (podobno velja tudi za tekmeca) ni bil naklonjen. Združil jih je s Celjani, ki jih je v pokalu še dodatno mobiliziralo dejstvo, da bo tudi letos sklepno dejanje potekalo v knežjem mestu. Celjani si tako želijo, da bi se uvrstili v finale, kjer bi lahko računali na pomembno prednost.

Pokal ponuja tudi bližnjico do Evrope, z debelimi črtami podčrtan cilj ambicioznega vodstva, ki se po prihodu odmevnih in dragih okrepitev nadeja Evrope. Celjane čaka najtežje mogoče delo, saj je Olimpija v tej sezoni razred zase. So pa izbranci Romana Pilipčuka vseeno v tej sezoni pravi trn v ljubljanski peti, saj so na treh srečanjih proti zeleno-belim izgubili le enkrat. To pa je dosežek, s katerim se proti razigrani zasedbi Alberta Riere ne more pohvaliti veliko strategov.

Pokal Slovenije, osmina finala:

Sreda, 5. april:

Četrtek, 6. april:

Vsi zmagovalci slovenskega nogometnega pokala:

Klub Maribor 9 1992, 1994, 1997, 1999, 2004, 2010, 2012, 2013, 2016 Olimpija 7 1993, 1996, 2000, 2003, 2018, 2019, 2021 Koper 4 2006, 2007, 2015, 2022 Gorica 3 2001, 2002, 2014 Domžale 2 2011, 2017 Interblock 2 2008, 2009 Mura 2 1995, 2020 Celje 1 2005 Rudar Velenje 1 1998

Z odebeljenim tiskom so označeni klubi, ki so že osvojili pokal in nastopajo v letošnjem četrtfinalu.