V živo: strelska kriza Olimpija se nadaljuje, v Grosuplju diši po senzaciji

Nadaljuje se drugi krog nogometnega pokala Slovenije, še zadnjič se klubi merijo s sosedi iz iste MNZ. Olimpija, ki pod vodstvom Zorana Zeljkovića na zadnjih dveh srečanjih ni zmagala, niti dosegla zadetka, gostuje pri drugoligašu Brinje Grosuplje. Med 32 najboljših v pokalu se je že prejšnji mesec uvrstila Mura, ta torek pa so vlogo favorita potrdili prvoligaši Domžale (1:0 proti Dobu), Rogaška (4:1 proti Šmarju), Koper (6:0 proti Komnu) in Maribor, ki je nižjeligaša Jurovski Dol premagal s kar 9:0. Danes bodo na delu še Celjani, ki bodo gostovali v Krškem, ter Radomlje, ki jih čaka gostovanje pri Ljubljana.

Pri Olimpiji manjka ogromno standardnih igralcev. Matevž Vidovšek in Timi Max Elšnik sta poškodovana, manjkajo še najboljši strelec 1. SNL Rui Pedro, David Ratnik, Agustin Doffo, Nemanja Motika, Ahmet Muhamedbegović, Admir Bristrić … Danes je tekmec izbrancev Zorana Zeljkovića nekdanji dolgoletni nogometaš Olimpije Nik Kapun.

S kakšno enajsterico nastopa Olimpija v Grosupljem?

Zeljković opozarja: Ni lahkih tekem

Zoran Zeljković je pokalno lovoriko osvojil tako kot nogometaš kot tudi na trenerskem mestu. Foto: www.alesfevzer.com Pokalni naslov branijo Ljubljančani, ki jih danes čaka obračun z drugoligašem Brinje Grosuplje. "Čeprav Brinje igra v drugi ligi, vemo, da ima nekaj posameznikov, ki so že igrali v prvi ligi in imeli pomembno vlogo. Nimamo lahkih tekem, proti Olimpiji želi vsak dati vse od sebe," opozarja trener zmajev Zoran Zeljković, ki je leta 2021 do pokalne lovorike popeljal Koprčane, zdaj pa želi podobno storiti še z Ljubljančani.

"Gre za veliko tekmo tako za nas igralce kot za klub. V goste prihaja Olimpija, ki je aktualni pokalni in državni prvak. Nimamo kaj izgubiti, zato se moramo v tekmo podati sproščeno. Ve se, kdo je na tem srečanju favorit, a tudi mi imamo svoje načrte in verjamem, da lahko tudi zmagamo," pred tekmo sezone, gostovanjem Olimpije pri Brinju, sporoča 24-letni zvezni igralec Brinja Jure Perger.

Celjani, ki jim gre odlično tudi pod vodstvom Damirja Krznarja, bodo v četrtek gostovali v Krškem. To bo njihova generalka pred naslednjim izzivom, velikim derbijem 1. SNL, ko bo v knežjem mestu gostovala Olimpija.

Pokalni praznik v Ljudskem vrtu

Arnel Jakupović je dosegel proti Jurovskemu Dolu tri zadetke. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Rekorderji tekmovanja so Mariborčani, ki lovijo jubilejno deseto pokalno lovoriko. V drugem krogu so imeli prednost domačega igrišča, saj je Jurovski Dol ocenil, da bi bila organizacija tako pomembne tekme na njihovem stadionu prevelik zalogaj. Četrtoligaš je tako prišel v Ljudski vrt in z njim ogromno njegovih navijačev. So bili pa daleč od presenečenja. Maribor je slavil z 9:0. Marcel Lorber je dal dva gola v prve pol ure igre, v 34. minuti je prvič zabil Arnel Jakupović, ki je v drugem polčasu dodal še dva gola. Po enkrat pa so za vijoličaste zadeli Mark Strajnar, Mario Laušić in Xhuliano Skuka (enkrat si je Jurovski Dol zabil še sam).

Safet Hadžić je dočakal prvo zmago kot prvi trener Kopra. Foto: FC Koper Prvo zmago kot trener Kopra je v tretjem poskusu ujel Safet Hadžić. Po dveh remijih je bila idealna priložnost na pokalni tekmi, ko so kanarčki gostovali pri nižjeligašu na Krasu. Komen so premagali s 6:0. Vlogo favorita sta na bližnjih gostovanjih upravičila tudi Domžale in Rogaška. Domžale so se sicer kar namučile z Dobom (1:0). Edini gol je zabil Danijel Šturm. Rogaška je že v četrti minuti dobila zadetek, a je nato Šmarje vendarle zanesljivo premagala (4:1).

Pokalno tekmovanje je bilo v tej sezoni že usodno za Bravo in Aluminij.

