Ogromne spremembe v slovenskem nogometu, nenavadna tekma za Slobodana Vuka

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Po zadnji sezoni, ki je bila najbolj okrnjena v zgodovini pokalnega tekmovanja, saj se je za lovoriko potegovalo le 12 klubov, je v tej sezoni bistveno drugače. V prvem krogu nastopa kar 120 klubov, med njimi tudi šest prvoligašev. Vsi so na delu danes. Tabor gosti Dekane, Radomlje Dragomer, Bravo Svobodo, Domžale Kamnik, Gorica in Celje pa bosta gostovala pri Vipavi oziroma Laškem. Maribor, Koper, Olimpija in Mura se pridružijo v drugem krogu. V torek je napredovalo deset klubov, pod najvišji zmagi sta se podpisala Aluminij in Dravinja.

V sezoni 2021/22 je bilo v pokalnem tekmovanju odigranih vsega skupaj 11 tekem. Lovoriko je osvojil Koper, ki je v finalu ugnal Bravo. Tako malo pokalnih tekem v obdobju državne samostojnosti na sončni strani Alp še ni bilo. Ker je nastopilo tako malo ekip (štiri najboljše, ki so zastopale Slovenijo v Evropi, so se pridružile šele v drugem krogu), v izločilnem delu pa je bila vedno odigrana le ena tekma, ljubitelji pokala niso mogli priti na svoj račun. Izostale so senzacije, pogosto atraktivna gostovanja "velikanov" pri nižjeligaških klubih.

V tej sezoni je bistveno drugače. Krovna zveza je sprejela načrt o reorganizaciji pokalnega tekmovanja, v katerem je zelo pestro. Že v prvem krogu bo zaigralo kar 120 klubov, med njimi tudi šest prvoligašev. Ravno tistih, ki si niso zagotovili nastopa v Evropi. Počivali bodo torej prvak Maribor, pokalni zmagovalec Koper, Olimpija in Mura, danes pa bodo na delu Bravo, Celje, Domžale, Gorica, Radomlje in Tabor. Štirje slovenski predstavniki v Evropi se bodo pokalnemu tekmovanju pridružili v drugem krogu, ko bo v igri za naslov še 64 klubov.

Napadalec Domžal Slobodan Vuk, ki zaradi poškodbe ne more pomagati soigralcem, bo danes spremljal zelo zanimiv pokalni dvoboj med njegovim klubom in nižjeligašem Kamnikom, pri katerem opravlja vlogo predsednika. Foto: Žiga Zupan/ Sportida

V začetnem delu tekmovanja, v predkrogu in uvodnih dveh krogih, so tekmovanja izvedena po regionalnem ključu, znotraj posamezne MNZ, zato gostovanja niso preveč oddaljena. No, od tretjega kroga dalje, ko bo v igri za lovoriko še 32 klubov, pa bo bistveno drugače.

NZS se je za omenjene spremembe odločila v želji po večji popularizaciji nogometa. Tudi v krajih, kjer se ne igra nogomet najvišje ravni. Tako bo moral prvak, če bo prvoligaš, v prihodnji sezoni za pokalni naslov odigrati najmanj šest tekem. V primeru, če ni igral v Evropi, pa celo sedem. To pa je neprimerljivo več od tega, kar sta morala v prejšnji sezoni v pokalu prestati finalista Koper in Bravo.