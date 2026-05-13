Mura Nova do 12. pokalne lovorike, za moško igrata Aluminij in Brinje

Celje, dom novopečenih slovenskih nogometnih prvakov, je prizorišče pokalnih finalnih spopadov. Igralke Mure None so si po naslovu državnih prvakinj priigrale še pokalni naslov. Izbranke Vladimirja Kokola so premagale Radomlje Medex z 2:0. Ob 20.00 se bo začel še spopad med Aluminijem in Brinjem, na katerem se bo pisala zgodovina. Tako Kidričani kot Grosupeljčani niso še nikoli osvojili pokala. Če ima Aluminij že izkušnje z igranjem v finalu, pa lahko Brinje poskrbi za podvig izjemnih razsežnosti, saj bi se lahko vpisal v zgodovini kot prvi drugoligaški klub, ki bi šel v Sloveniji v pokalnem tekmovanju do konca in si zagotovil tudi Evropo.

Foto: Filip Barbalić V ženskem pokalnem finalu sta se srečali najboljši ekipi ženske lige. Vodilna Mura Nona je ujela svojo 12. pokalno lovoriko, Radomlje pa so ostale brez svoje prve. Radomljanke so sicer imele prvo večjo priložnost na tekmi, a jo je s slabim zaključkom zapravila Ula Omerzu, so si pa v 27. minuti privoščile veliko napako. Takrat je Murina napadalka Jana Malahova prestregla slabo podaji nazaj proti vratarki, zaobšla Ivo Kocijan in povedal črno-bele v vodstvo z 1:0.

Deset minut pozneje se je tudi Radomljankam ponudila nova priložnost, takrat je malce z leve strani kazenskega prostora streljala Neja Selan, a je bila vratarka Sobočank Sara Nemet na mestu. Tik pred odhodom na glavni odmor pa je Mura podvojila prednost, po podaji z leve strani je z glavo zadela Tija Šoštarič Karič. Ana Milović je v uvodu drugega dela zadela zunanji del mreže radomeljskih vrat, sicer pa so bile Prekmurke konkretnejše, tekmicam pa dolgo ni uspelo izvesti česa posebnega v napadu. Tudi nekaj prekinitev jim ni pomagalo, Omerzu je še v 85. minuti poskusila z roba kazenskega prostora, vendar ni povzročila nobenih težav Murini vratarki. Zadnjo priložnost tekme so v 94. minuti tudi imele Radomlje, a so zatresle le vratnico.

"Že na začetku sezone smo si zadale za cilj dvojno krono. To smo dosegle kljub številnim poškodbam. Smo zadovoljne. Borile smo se in mislim, da smo zasluženo zmagale," je za Sportklub po tekmi povedala Ana Milović, sicer najboljša strelka prve lige. "Čestitke puncam, da so se držale načrta. Res smo imeli težave s sestavo ekipe, ampak smo nekako strnili vrste, delali to, kar smo morali. Taktično izvrstna predstava, tekmecu nismo dovolili skorajda ničesar," pa je dodal trener Vladimir Kokol.

Pred stadionom ne bo manjkalo navijaških avtobusov

Aluminij si lahko danes prvič zagotovi lovoriko v samostojni Sloveniji in nastop v Evropi. Podobno velja tudi za tekmeca. Foto: Jure Banfi Ob 20. uri se za pokalno lovoriko, ki prinaša kar trojno nagrado, merita Aluminij in Brinje Grosuplje. Poleg lovorike čakajo zmagovalca finala pokala še najmanj štiri evropske tekme in bogat finančni zaslužek, ki ga udeležencem evropskih tekmovanj namenja Uefa. Zato v taborih Kidričanov in Grosupeljčanov ne manjka motivacije, veličastno bo je tudi na tribunah, saj se je iz obeh kraljev proti knežjemu odpravilo ogromno ljubiteljev nogometa.

Aluminij in Brinje nista še nikoli osvojila pokala. Kidričani so dvakrat resda že zaigrali v finalu, a obakrat ostali praznih rok.

Kdo bo v knežjem mestu visoko v zrak dvignil lovoriko za naslov pokalnega prvaka? Pred spopadom Grosupeljčanov in Kidričanov je jasno, da bo naslov pokalnega prvaka osvojil klub, ki mu to v obdobju državne samostojnosti še ni uspelo. Aluminij je leta 1965, to se je dogajalo še v nekdanji skupni domovini Jugoslaviji, proslavljal največji uspeh. Takrat so "šumari" osvojili republiški pokalni naslov. Dobrih 60 let pozneje bi lahko Kidričani poskrbeli še za odmevnejši uspeh, saj bi si z današnjo zmago zagotovili izdatno evropsko poletje, vsaj štiri tekme v kvalifikacijah za ligo Europa oziroma konferenčno ligo.

Brinje po drugi strani lovi še večji podvig, saj lahko postane prvi drugoligaš, ki bi v samostojni Sloveniji osvojil pokal. Aluminiju (2002), Nafti (2020) in Gorici (2024) ni uspelo. Bo Brinje, ki je na poti do finala izločil tudi Maribor in Olimpijo, v polfinalu pa v gosteh Radomlje, usoden še za enega prvoligaša in bo imenitno sezono 2025/26 kronal z zgodovinskim prebojem v Evropo? To bi zelo odmevalo v Evropi, saj bi mesto, kjer živi prvi mož evropskega nogometa Aleksander Čeferin v nasprotju z napovedmi, lahko navijalo za svoje ljubljence tudi na mednarodnih tekmah.

Pokal Pivovarna Union, finale:

Sreda, 13. maj:

Dozdajšnji pokalni prvaki Slovenije:

9 – Maribor

8 – Olimpija

4 – Koper

3 – Gorica

2 – Celje, Domžale, Interblock, Mura

1 – Rogaška, Rudar Velenje

Zgodovina finalnih srečanj slovenskega pokala: