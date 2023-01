Liverpool "rešil" VAR, sledi nova tekma pri volkovih

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na Otoku je konec tedna v znamenju obračunov v pokalnem tekmovanju FA. Manchester United je v petek s 3:1 premagal Everton, Tottenham je dan pozneje izločil Portsmouth, Newcastle, ki mu gre v tej sezoni odlično v prvenstvu, pa je izpadel proti tretjeligašu Sheffield Wednesday. Branilec lovorike Liverpool je v napetem srečanju, ki sta ga zaznamovala velika napaka Alissona Beckerja in "skrivnostno" razveljavljen zadetek Wolverhampton za 2:3, remiziral z volkovi, tako da sledi novo srečanje, a tokrat na stadionu Molineux. V nedeljskem pokalnem derbiju se bosta še drugič v tem tednu spoprijela Manchester City in Chelsea.

V soboto je bilo na delu kar nekaj angleških velikanov. Tottenham je z zadetkom Harryja Kana izločil tretjeligaša Portsmouth, West Ham je v prvoligaškem obračunu ugnal Brentford, Newcastle je nepričakovano pokleknil pri tretjeligašu iz Sheffielda, branilec pokalne lovorike Liverpool pa je na Anfieldu v razburljivem srečanju remiziral z Wolverhamptonom, tako da se bosta kluba najverjetneje čez poldrugi teden pomerila še enkrat, le da tokrat na stadionu Molineux.

Alisson Becker si je sredi prvega polčasa privoščil hudo napako. Foto: Reuters

Gostje so povedli po neverjetnem darilu vratarja rdečih Alissona Beckerja, ki si je privoščil osnovnošolsko napako in podal žogo Goncalu Guedesu, kateremu ni bilo težko zatresti prazne mreže. Navijače Liverpoola je v boljšo voljo spravil Darwin Nunez, ki je v zadnji minuti prvega polčasa dolgo globinsko podajo Trenta Alexander-Arnolda z izjemnim strelom spektakularno pretopil v izenačenje na 1:1. Na začetku drugega dela je Mohamed Salah izkoristil "asistenco" domače obrambe in poskrbel za preobrat (2:1), a vodstvo Kloppove čete ni trajalo dolgo. Južnokorejec Hwang Hee-chan je le štiri minute po vstopu v igro izenačil na 2:2! Podajo je prispeval donedavni nogometaš Atletica Matheus Cunha.

V 82. minuti je mrežo Liverpoola zatresel branilec Toti Gomes, sledilo je veliko veselje gostov, a je bil zadetek v "skrivnostnih" okoliščinah po asistenci VAR razveljavljen. Trener gostov Julen Lopetegui je zaradi burnega protesta prejel rumeni karton. Ostalo je pri 2:2.

Tottenhamu je napredovanje priigral kapetan Harry Kane. V polno je zadel v 50. minuti. Foto: Reuters

Pestro bo tudi v nedeljo, ko bosta v derbiju tretjega kroga obračunala Manchester City in Chelsea. Prvenstveni dvoboj je v četrtek pripadel Cityju. Vodilni premierligaš Arsenal bo v ponedeljek gostoval v Oxfordu.

Angleški pokal FA, 3. krog:

Petek, 6. januar:

Sobota, 7. januar:

Nedelja, 8. januar:

Ponedeljek, 9. januar:

